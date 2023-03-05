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Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 06.03.2023
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19:26 05.03.2023 (обновлено: 01:45 06.03.2023)
https://ria.ru/20230305/sdelka-1856005483.html
Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке
Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 06.03.2023
Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке
Россия выполняла и готова продолжать следовать условиям "зерновой сделки", но только если договоренность равноправная, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-05T19:26
2023-03-06T01:45
украина
россия
мария захарова
антониу гуттереш
турция
оон
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия выполняла и готова продолжать следовать условиям "зерновой сделки", но только если договоренность равноправная, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".Срок действия " зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в министерстве иностранных дел указывали, что западные государства "хоронят" инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение ее российской части. МИД также подчеркнул, что следует перестать "разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины следует по демпинговым ценам на в ЕС, а не в действительно нуждающиеся страны."Мы свою часть договоренности выполняли и готовы выполнять. Если мы говорим о набивании карманов этими западными, американскими компаниями и желанием их в очередной раз смухлевать себе в выгоду, то это из серии махинаций Блинкена. &lt;...&gt; Если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", — напомнила Захарова.Представители Москвы, Киева, Анкары и Организации Объединенных Наций 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь шла про обязательства ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй установил алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море. Эта договоренность нацелена на то, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
https://ria.ru/20230303/zerno-1855528066.html
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украина, россия, мария захарова, антониу гуттереш, турция, оон, зерновая сделка, экономика
Украина, Россия, Мария Захарова, Антониу Гуттереш, Турция, ООН, зерновая сделка, Экономика
Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке

Захарова: Россия готова участвовать в зерновой сделке только при равноправном выполнении

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия выполняла и готова продолжать следовать условиям "зерновой сделки", но только если договоренность равноправная, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".
Срок действия " зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в министерстве иностранных дел указывали, что западные государства "хоронят" инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение ее российской части. МИД также подчеркнул, что следует перестать "разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины следует по демпинговым ценам на в ЕС, а не в действительно нуждающиеся страны.
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке
3 марта, 09:05
"Мы свою часть договоренности выполняли и готовы выполнять. Если мы говорим о набивании карманов этими западными, американскими компаниями и желанием их в очередной раз смухлевать себе в выгоду, то это из серии махинаций Блинкена. <...> Если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", — напомнила Захарова.
Представители Москвы, Киева, Анкары и Организации Объединенных Наций 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь шла про обязательства ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй установил алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море. Эта договоренность нацелена на то, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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УкраинаРоссияМария ЗахароваАнтониу ГуттерешТурцияООНзерновая сделкаЭкономика
 
 
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