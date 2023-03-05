Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке
Захарова: Россия готова участвовать в зерновой сделке только при равноправном выполнении
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия выполняла и готова продолжать следовать условиям "зерновой сделки", но только если договоренность равноправная, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".
Срок действия " зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в министерстве иностранных дел указывали, что западные государства "хоронят" инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение ее российской части. МИД также подчеркнул, что следует перестать "разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины следует по демпинговым ценам на в ЕС, а не в действительно нуждающиеся страны.
"Мы свою часть договоренности выполняли и готовы выполнять. Если мы говорим о набивании карманов этими западными, американскими компаниями и желанием их в очередной раз смухлевать себе в выгоду, то это из серии махинаций Блинкена. <...> Если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", — напомнила Захарова.
Представители Москвы, Киева, Анкары и Организации Объединенных Наций 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь шла про обязательства ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй установил алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море. Эта договоренность нацелена на то, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.