https://ria.ru/20230305/rozysk-1855936387.html

Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД

Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД - РИА Новости, 05.03.2023

Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД

МВД объявило в федеральный розыск Илью Богданова — одного из предполагаемых участников нападения на села в Брянской области, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T10:35

2023-03-05T10:35

2023-03-05T12:05

россия

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МВД объявило в федеральный розыск Илью Богданова — одного из предполагаемых участников нападения на села в Брянской области, следует из базы данных ведомства.В карточке указан Илья Богданов, 1988 года рождения."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос на сайте. О какой именно статье идет речь, не указывается.Тот же человек внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком опубликовал Telegram-канал антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ узнали в одном из диверсантов Богданова. По информации телеканала RT, это бывший офицер ФСБ, в 2014 году он перешел на сторону Украины.Утром 2 марта на территорию Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик. Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html

https://ria.ru/20230302/terakt-1855497231.html

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брянская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, брянская область, происшествия