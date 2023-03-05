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Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД - РИА Новости, 05.03.2023
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10:35 05.03.2023 (обновлено: 12:05 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/rozysk-1855936387.html
Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД
Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД - РИА Новости, 05.03.2023
Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД
МВД объявило в федеральный розыск Илью Богданова — одного из предполагаемых участников нападения на села в Брянской области, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:35
2023-03-05T12:05
россия
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МВД объявило в федеральный розыск Илью Богданова — одного из предполагаемых участников нападения на села в Брянской области, следует из базы данных ведомства.В карточке указан Илья Богданов, 1988 года рождения."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос на сайте. О какой именно статье идет речь, не указывается.Тот же человек внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком опубликовал Telegram-канал антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ узнали в одном из диверсантов Богданова. По информации телеканала RT, это бывший офицер ФСБ, в 2014 году он перешел на сторону Украины.Утром 2 марта на территорию Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик. Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html
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Екатерина Зайцева
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россия, брянская область, происшествия
Россия, Брянская область, Происшествия
Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД

МВД объявило в розыск предполагаемого соучастника теракта в Брянской области Богданова

Илья Богданов
Илья Богданов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. МВД объявило в федеральный розыск Илью Богданова — одного из предполагаемых участников нападения на села в Брянской области, следует из базы данных ведомства.
В карточке указан Илья Богданов, 1988 года рождения.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос на сайте. О какой именно статье идет речь, не указывается.
Тот же человек внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком опубликовал Telegram-канал антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ узнали в одном из диверсантов Богданова. По информации телеканала RT, это бывший офицер ФСБ, в 2014 году он перешел на сторону Украины.
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Утром 2 марта на территорию Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик.
Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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