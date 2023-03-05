Рейтинг@Mail.ru
Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 05.03.2023 (обновлено: 21:12 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/rossiya-1856007929.html
Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина
Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина - РИА Новости, 05.03.2023
Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина
США сильно уступают России в оборонной промышленности, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:44
2023-03-05T21:12
в мире
сша
москва
владимир путин
скотт риттер
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США сильно уступают России в оборонной промышленности, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Военный обратил внимание, что Россия производит оружие и боеприпасы круглосуточно, и поэтому не испытывает с ними проблем, в отличие от НАТО."А теперь задайте вопрос: как дела у американской военной промышленности? Производим ли мы оружие двадцать четыре часа в сутки? Развиваем новые заводы? &lt;…&gt; Нет!" — отметил он.При этом Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что они способны одержать стратегическую победу над Москвой. По мнению Риттера, Вашингтону это никогда не удастся.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США, а в целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира, вместе взятые.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855979410.html
https://ria.ru/20230305/ssha-1855983828.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, владимир путин, скотт риттер, нато, россия
В мире, США, Москва, Владимир Путин, Скотт Риттер, НАТО, Россия
Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина

Офицер американской разведки Риттер заявил о сильном отставании США от России в сфере ВПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США сильно уступают России в оборонной промышленности, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Военный обратил внимание, что Россия производит оружие и боеприпасы круглосуточно, и поэтому не испытывает с ними проблем, в отличие от НАТО.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В Киеве описали катастрофу на Украине цитатой из советского романа
Вчера, 16:12
"А теперь задайте вопрос: как дела у американской военной промышленности? Производим ли мы оружие двадцать четыре часа в сутки? Развиваем новые заводы? <…> Нет!" — отметил он.
При этом Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что они способны одержать стратегическую победу над Москвой. По мнению Риттера, Вашингтону это никогда не удастся.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США, а в целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира, вместе взятые.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
"Это вам не сказка". В США назвали две причины скорого отказа от Украины
Вчера, 16:33
 
В миреСШАМоскваВладимир ПутинСкотт РиттерНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала