https://ria.ru/20230305/rossiya-1856007929.html

Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина

Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина - РИА Новости, 05.03.2023

Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина

США сильно уступают России в оборонной промышленности, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T19:44

2023-03-05T19:44

2023-03-05T21:12

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москва

владимир путин

скотт риттер

нато

россия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США сильно уступают России в оборонной промышленности, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Военный обратил внимание, что Россия производит оружие и боеприпасы круглосуточно, и поэтому не испытывает с ними проблем, в отличие от НАТО."А теперь задайте вопрос: как дела у американской военной промышленности? Производим ли мы оружие двадцать четыре часа в сутки? Развиваем новые заводы? <…> Нет!" — отметил он.При этом Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что они способны одержать стратегическую победу над Москвой. По мнению Риттера, Вашингтону это никогда не удастся.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США, а в целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира, вместе взятые.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855979410.html

https://ria.ru/20230305/ssha-1855983828.html

сша

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в мире, сша, москва, владимир путин, скотт риттер, нато, россия