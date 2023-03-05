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Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина
Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина - РИА Новости, 05.03.2023
Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина
США сильно уступают России в оборонной промышленности, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:44
2023-03-05T19:44
2023-03-05T21:12
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США сильно уступают России в оборонной промышленности, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Военный обратил внимание, что Россия производит оружие и боеприпасы круглосуточно, и поэтому не испытывает с ними проблем, в отличие от НАТО."А теперь задайте вопрос: как дела у американской военной промышленности? Производим ли мы оружие двадцать четыре часа в сутки? Развиваем новые заводы? <…> Нет!" — отметил он.При этом Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что они способны одержать стратегическую победу над Москвой. По мнению Риттера, Вашингтону это никогда не удастся.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США, а в целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира, вместе взятые.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855979410.html
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в мире, сша, москва, владимир путин, скотт риттер, нато, россия
В мире, США, Москва, Владимир Путин, Скотт Риттер, НАТО, Россия
Американский полковник раскрыл, в чем США надо брать пример у Путина
Офицер американской разведки Риттер заявил о сильном отставании США от России в сфере ВПК