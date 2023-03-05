https://ria.ru/20230305/relikviya-1855700344.html

"Это разочарует всех": реликвия из японского монастыря поразила ученых

"Это разочарует всех": реликвия из японского монастыря поразила ученых - РИА Новости, 05.03.2023

"Это разочарует всех": реликвия из японского монастыря поразила ученых

Японские "мумии-русалки" веками считались доказательством существования мифических существ. А ученые не могли найти этим артефактам убедительного объяснения... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T08:00

2023-03-05T08:00

2023-03-05T08:05

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тайвань

австралия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Японские "мумии-русалки" веками считались доказательством существования мифических существ. А ученые не могли найти этим артефактам убедительного объяснения. Наконец специалисты все изучили. О результатах, удививших всех, — в материале РИА Новости.Ничего человеческогоВ буддийском храме Канъэндзи-Эндзиин японского города Асакути (префектура Окаяма) хранится маленький деревянный ящик. Внутри — мумия длиной всего 30 сантиметров.От головы до пояса существо напоминает маленькую обезьяну. Густые волосы, маленькие острые зубы, длинные руки с пятью пальцами. Конечности прижаты к черепу — как на картине Эдварда Мунка "Крик".Но странность в другом. Нижняя часть тела — сплошной рыбий хвост. Русалка, не иначе. Согласно записке, приложенной к мумии, рыбаки поймали ее сетями на морском побережье современной провинции Коти. Произошло это между 1736 и 1741 годами.Русалку высушили и привезли в Осаку. Там ее купило некое богатое семейство Кодзима из Фукуямы. Долгое время это была домашняя реликвия. Однако в начале XX века диковинку продали, после чего та попала в Канъэндзи-Эндзиин. Как — непонятно.В прошлом году специалистам Университета науки и искусств Курасики разрешили изучить загадочное существо.В хвосте обнаружили кости спинного плавника. Как выяснилось, это крупная рыба из семейства горбылевых.От некоей хищной рыбы "морской деве" досталась и нижняя челюсть. Волосы на голове принадлежат млекопитающему, а ногти — животному.Вычленить ДНК не удалось. Его попросту не оказалось. С хвоста соскребли несколько чешуек. Радиоуглеродный анализ показал: они относятся ко второй половине 1880-х.Ученые пришли к выводу, что русалка из Канъэндзи-Эндзиин — дело рук человеческих. Компьютерная томография выявила бумагу, ткань, вату и гипс.И ей вовсе не триста лет, как указано в записке, а вдвое меньше.От оригинала не отличитьНесмотря на вскрывшийся обман, настоятель Козен Куида заявил, что реликвия останется в храме."Местные жители уже привыкли приходить сюда и, взявшись за руки, молиться русалке. Поэтому мы продолжим оберегать ее с максимальной осторожностью", — заверил он.Истории о русалках — нингё — рассказывали в Японии с X века. Их мясу и костям приписывали целебные свойства.Неудивительно, что нашлись мастера, которые делали искусные мумии-фальшивки — за них платили большие деньги. В XVIII веке японская технология проникла на Запад. Такие мумии есть во многих музеях.Крошка ПедроБыли и другие подобные мистификации. В 1932-м американские старатели Фрэнк Карр и Сэсил Мейн взорвали в горах Сан-Педро (США) скалу с золотоносной жилой. Когда пыль улеглась, они увидели небольшую камеру с крошечной мумией внутри.Рост карлика от силы был 40 сантиметров, вес — 300 граммов. Тело непропорциональное: большая плоская голова, низкий лоб, широкий и плоский нос. Золотоискатели продали находку на черном рынке.Несколько лет артефакт ходил по рукам частных коллекционеров. В середине прошлого века попал в университет Вайоминга. Его тут же принялись исследовать.На рентгеновских снимках было видно, что у существа человекоподобный скелет, кости позвоночника, ключицы и черепа сломаны. Возникла версия, что это представитель племени "маленьких людей", которые упоминались в мифах североамериканских индейцев-шошонов.Те верили, что в далеком прошлом землю населяли карлики, которые с приходом "больших людей" ушли под землю или скрывались в горах.Два десятилетия назад американские антропологи, взяв ДНК мумии, установили, что это новорожденный индеец. Слишком маленький рост и деформированная голова — признаки порока внутриутробного развития. Малыш погиб почти сразу. По данным радиоуглеродного анализа — примерно в 1700 году.Легенды не врутСтолетиями на Тайване передавали из уст в уста предание о низкорослом народе с темной кожей. Негрито обитали высоко в горах, говорили на непонятном языке. А затем вдруг исчезли.До сих пор никаких материальных свидетельств тому не было. Ученые сильно сомневались, что на острове хоть когда-то жили темнокожие. Считалось, что аборигены Тайваня — австронезийцы — пришли из Китая около пяти тысяч лет назад.В прошлом году совместная экспедиция археологов из Австралии, Вьетнама и Японии обнаружила в пещерном комплексе Сяома на восточном побережье острова необычное женское захоронение.Покойную зарыли в сидячем положении с плотно прижатыми к голове коленями — способ, не характерный для региона. Возраст по радиоуглеродному анализу — приблизительно шесть тысяч лет. И совершенно удивительные размеры."Бедренные кости — 35 сантиметров. Череп гораздо меньше обычного. Исходя из этих пропорций, получается, что рост женщины не превышал 140 сантиметров", — сообщил журналистам руководитель экспедиции, профессор Гуамского университета Майк Карсон.Археологи тут же предположили, что имеют дело с представительницей легендарного низкорослого народа. Дальнейшие исследования это подтвердили."ДНК черепа генетически схож с африканскими образцами той же эпохи. А по размеру и форме тело напоминает пигмеев, которые жили на территории современной Южной Африки", — говорится в научном отчете.Команда Карсона уверена, что женщина из пещеры Сяома принадлежит к негрито — коренному населению Азии, выходцам из Африки. К этой группе относятся многие народы на Филиппинах, некоторые аборигены Австралии и Андамандских островов. У всех низкий рост (от 140 до 150 сантиметров) и темная кожа. Так ученые подтвердили древний миф.

https://ria.ru/20221119/tayna-1832598345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

япония, тайвань, австралия, аналитика - религия и мировоззрение