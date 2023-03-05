https://ria.ru/20230305/relikviya-1855700344.html
"Это разочарует всех": реликвия из японского монастыря поразила ученых
"Это разочарует всех": реликвия из японского монастыря поразила ученых - РИА Новости, 05.03.2023
"Это разочарует всех": реликвия из японского монастыря поразила ученых
Японские "мумии-русалки" веками считались доказательством существования мифических существ. А ученые не могли найти этим артефактам убедительного объяснения... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T08:00
2023-03-05T08:00
2023-03-05T08:05
религия
япония
тайвань
австралия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Японские "мумии-русалки" веками считались доказательством существования мифических существ. А ученые не могли найти этим артефактам убедительного объяснения. Наконец специалисты все изучили. О результатах, удививших всех, — в материале РИА Новости.Ничего человеческогоВ буддийском храме Канъэндзи-Эндзиин японского города Асакути (префектура Окаяма) хранится маленький деревянный ящик. Внутри — мумия длиной всего 30 сантиметров.От головы до пояса существо напоминает маленькую обезьяну. Густые волосы, маленькие острые зубы, длинные руки с пятью пальцами. Конечности прижаты к черепу — как на картине Эдварда Мунка "Крик".Но странность в другом. Нижняя часть тела — сплошной рыбий хвост. Русалка, не иначе. Согласно записке, приложенной к мумии, рыбаки поймали ее сетями на морском побережье современной провинции Коти. Произошло это между 1736 и 1741 годами.Русалку высушили и привезли в Осаку. Там ее купило некое богатое семейство Кодзима из Фукуямы. Долгое время это была домашняя реликвия. Однако в начале XX века диковинку продали, после чего та попала в Канъэндзи-Эндзиин. Как — непонятно.В прошлом году специалистам Университета науки и искусств Курасики разрешили изучить загадочное существо.В хвосте обнаружили кости спинного плавника. Как выяснилось, это крупная рыба из семейства горбылевых.От некоей хищной рыбы "морской деве" досталась и нижняя челюсть. Волосы на голове принадлежат млекопитающему, а ногти — животному.Вычленить ДНК не удалось. Его попросту не оказалось. С хвоста соскребли несколько чешуек. Радиоуглеродный анализ показал: они относятся ко второй половине 1880-х.Ученые пришли к выводу, что русалка из Канъэндзи-Эндзиин — дело рук человеческих. Компьютерная томография выявила бумагу, ткань, вату и гипс.И ей вовсе не триста лет, как указано в записке, а вдвое меньше.От оригинала не отличитьНесмотря на вскрывшийся обман, настоятель Козен Куида заявил, что реликвия останется в храме."Местные жители уже привыкли приходить сюда и, взявшись за руки, молиться русалке. Поэтому мы продолжим оберегать ее с максимальной осторожностью", — заверил он.Истории о русалках — нингё — рассказывали в Японии с X века. Их мясу и костям приписывали целебные свойства.Неудивительно, что нашлись мастера, которые делали искусные мумии-фальшивки — за них платили большие деньги. В XVIII веке японская технология проникла на Запад. Такие мумии есть во многих музеях.Крошка ПедроБыли и другие подобные мистификации. В 1932-м американские старатели Фрэнк Карр и Сэсил Мейн взорвали в горах Сан-Педро (США) скалу с золотоносной жилой. Когда пыль улеглась, они увидели небольшую камеру с крошечной мумией внутри.Рост карлика от силы был 40 сантиметров, вес — 300 граммов. Тело непропорциональное: большая плоская голова, низкий лоб, широкий и плоский нос. Золотоискатели продали находку на черном рынке.Несколько лет артефакт ходил по рукам частных коллекционеров. В середине прошлого века попал в университет Вайоминга. Его тут же принялись исследовать.На рентгеновских снимках было видно, что у существа человекоподобный скелет, кости позвоночника, ключицы и черепа сломаны. Возникла версия, что это представитель племени "маленьких людей", которые упоминались в мифах североамериканских индейцев-шошонов.Те верили, что в далеком прошлом землю населяли карлики, которые с приходом "больших людей" ушли под землю или скрывались в горах.Два десятилетия назад американские антропологи, взяв ДНК мумии, установили, что это новорожденный индеец. Слишком маленький рост и деформированная голова — признаки порока внутриутробного развития. Малыш погиб почти сразу. По данным радиоуглеродного анализа — примерно в 1700 году.Легенды не врутСтолетиями на Тайване передавали из уст в уста предание о низкорослом народе с темной кожей. Негрито обитали высоко в горах, говорили на непонятном языке. А затем вдруг исчезли.До сих пор никаких материальных свидетельств тому не было. Ученые сильно сомневались, что на острове хоть когда-то жили темнокожие. Считалось, что аборигены Тайваня — австронезийцы — пришли из Китая около пяти тысяч лет назад.В прошлом году совместная экспедиция археологов из Австралии, Вьетнама и Японии обнаружила в пещерном комплексе Сяома на восточном побережье острова необычное женское захоронение.Покойную зарыли в сидячем положении с плотно прижатыми к голове коленями — способ, не характерный для региона. Возраст по радиоуглеродному анализу — приблизительно шесть тысяч лет. И совершенно удивительные размеры."Бедренные кости — 35 сантиметров. Череп гораздо меньше обычного. Исходя из этих пропорций, получается, что рост женщины не превышал 140 сантиметров", — сообщил журналистам руководитель экспедиции, профессор Гуамского университета Майк Карсон.Археологи тут же предположили, что имеют дело с представительницей легендарного низкорослого народа. Дальнейшие исследования это подтвердили."ДНК черепа генетически схож с африканскими образцами той же эпохи. А по размеру и форме тело напоминает пигмеев, которые жили на территории современной Южной Африки", — говорится в научном отчете.Команда Карсона уверена, что женщина из пещеры Сяома принадлежит к негрито — коренному населению Азии, выходцам из Африки. К этой группе относятся многие народы на Филиппинах, некоторые аборигены Австралии и Андамандских островов. У всех низкий рост (от 140 до 150 сантиметров) и темная кожа. Так ученые подтвердили древний миф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, тайвань, австралия, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Япония, Тайвань, Австралия, Аналитика - Религия и мировоззрение
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Японские "мумии-русалки" веками считались доказательством существования мифических существ. А ученые не могли найти этим артефактам убедительного объяснения. Наконец специалисты все изучили. О результатах, удививших всех, — в материале РИА Новости.
В буддийском храме Канъэндзи-Эндзиин японского города Асакути (префектура Окаяма
) хранится маленький деревянный ящик. Внутри — мумия длиной всего 30 сантиметров.
От головы до пояса существо напоминает маленькую обезьяну. Густые волосы, маленькие острые зубы, длинные руки с пятью пальцами. Конечности прижаты к черепу — как на картине Эдварда Мунка "Крик".
Но странность в другом. Нижняя часть тела — сплошной рыбий хвост. Русалка, не иначе. Согласно записке, приложенной к мумии, рыбаки поймали ее сетями на морском побережье современной провинции Коти
. Произошло это между 1736 и 1741 годами.
Русалку высушили и привезли в Осаку
. Там ее купило некое богатое семейство Кодзима из Фукуямы. Долгое время это была домашняя реликвия. Однако в начале XX века диковинку продали, после чего та попала в Канъэндзи-Эндзиин. Как — непонятно.
В прошлом году специалистам Университета науки и искусств Курасики разрешили изучить загадочное существо.
В хвосте обнаружили кости спинного плавника. Как выяснилось, это крупная рыба из семейства горбылевых.
От некоей хищной рыбы "морской деве" досталась и нижняя челюсть. Волосы на голове принадлежат млекопитающему, а ногти — животному.
Вычленить ДНК не удалось. Его попросту не оказалось. С хвоста соскребли несколько чешуек. Радиоуглеродный анализ показал: они относятся ко второй половине 1880-х.
Ученые пришли к выводу, что русалка из Канъэндзи-Эндзиин — дело рук человеческих. Компьютерная томография выявила бумагу, ткань, вату и гипс.
И ей вовсе не триста лет, как указано в записке, а вдвое меньше.
Несмотря на вскрывшийся обман, настоятель Козен Куида заявил, что реликвия останется в храме.
"Местные жители уже привыкли приходить сюда и, взявшись за руки, молиться русалке. Поэтому мы продолжим оберегать ее с максимальной осторожностью", — заверил он.
Истории о русалках — нингё — рассказывали в Японии
с X века. Их мясу и костям приписывали целебные свойства.
Неудивительно, что нашлись мастера, которые делали искусные мумии-фальшивки — за них платили большие деньги. В XVIII веке японская технология проникла на Запад. Такие мумии есть во многих музеях.
Были и другие подобные мистификации. В 1932-м американские старатели Фрэнк Карр и Сэсил Мейн взорвали в горах Сан-Педро (США
) скалу с золотоносной жилой. Когда пыль улеглась, они увидели небольшую камеру с крошечной мумией внутри.
Рост карлика от силы был 40 сантиметров, вес — 300 граммов. Тело непропорциональное: большая плоская голова, низкий лоб, широкий и плоский нос. Золотоискатели продали находку на черном рынке.
Несколько лет артефакт ходил по рукам частных коллекционеров. В середине прошлого века попал в университет Вайоминга
. Его тут же принялись исследовать.
На рентгеновских снимках было видно, что у существа человекоподобный скелет, кости позвоночника, ключицы и черепа сломаны. Возникла версия, что это представитель племени "маленьких людей", которые упоминались в мифах североамериканских индейцев-шошонов.
Те верили, что в далеком прошлом землю населяли карлики, которые с приходом "больших людей" ушли под землю или скрывались в горах.
Два десятилетия назад американские антропологи, взяв ДНК мумии, установили, что это новорожденный индеец. Слишком маленький рост и деформированная голова — признаки порока внутриутробного развития. Малыш погиб почти сразу. По данным радиоуглеродного анализа — примерно в 1700 году.
Столетиями на Тайване
передавали из уст в уста предание о низкорослом народе с темной кожей. Негрито обитали высоко в горах, говорили на непонятном языке. А затем вдруг исчезли.
До сих пор никаких материальных свидетельств тому не было. Ученые сильно сомневались, что на острове хоть когда-то жили темнокожие. Считалось, что аборигены Тайваня — австронезийцы — пришли из Китая
около пяти тысяч лет назад.
В прошлом году совместная экспедиция археологов из Австралии
, Вьетнама
и Японии обнаружила в пещерном комплексе Сяома на восточном побережье острова необычное женское захоронение.
Покойную зарыли в сидячем положении с плотно прижатыми к голове коленями — способ, не характерный для региона. Возраст по радиоуглеродному анализу — приблизительно шесть тысяч лет. И совершенно удивительные размеры.
"Бедренные кости — 35 сантиметров. Череп гораздо меньше обычного. Исходя из этих пропорций, получается, что рост женщины не превышал 140 сантиметров", — сообщил журналистам руководитель экспедиции, профессор Гуамского университета Майк Карсон.
Археологи тут же предположили, что имеют дело с представительницей легендарного низкорослого народа. Дальнейшие исследования это подтвердили.
"ДНК черепа генетически схож с африканскими образцами той же эпохи. А по размеру и форме тело напоминает пигмеев, которые жили на территории современной Южной Африки", — говорится в научном отчете.
Команда Карсона уверена, что женщина из пещеры Сяома принадлежит к негрито — коренному населению Азии
, выходцам из Африки
. К этой группе относятся многие народы на Филиппинах
, некоторые аборигены Австралии и Андамандских островов. У всех низкий рост (от 140 до 150 сантиметров) и темная кожа. Так ученые подтвердили древний миф.
"С них все началось". Археологи стали ближе к разгадке главной тайны Европы