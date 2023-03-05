https://ria.ru/20230305/raketa-1856018686.html
ВМС Индии успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos
ВМС Индии успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos - РИА Новости, 05.03.2023
ВМС Индии успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos
Индийские ВМС успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos, сообщает агентство PTI. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T21:14
2023-03-05T21:14
2023-03-05T21:14
в мире
аравийское море
индия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Индийские ВМС успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos, сообщает агентство PTI. "Индийские ВМС нанесли успешный точный удар в Аравийском море с помощью корабельной ракеты Brahmos", - приводит агентство слова высокопоставленного военного чиновника. Отмечается, что головка самонаведения и ускоритель этой ракеты разработаны Организацией оборонных исследований и разработок Индии.
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в мире, аравийское море, индия
В мире, Аравийское море, Индия
ВМС Индии успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos
PTI: ВМС Индии успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos в Аравийском море