https://ria.ru/20230305/raketa-1856018686.html

ВМС Индии успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos

ВМС Индии успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos - РИА Новости, 05.03.2023

ВМС Индии успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos

Индийские ВМС успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos, сообщает агентство PTI. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T21:14

2023-03-05T21:14

2023-03-05T21:14

в мире

аравийское море

индия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Индийские ВМС успешно испытали корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos, сообщает агентство PTI. "Индийские ВМС нанесли успешный точный удар в Аравийском море с помощью корабельной ракеты Brahmos", - приводит агентство слова высокопоставленного военного чиновника. Отмечается, что головка самонаведения и ускоритель этой ракеты разработаны Организацией оборонных исследований и разработок Индии.

https://ria.ru/20230213/podlodka-1851642636.html

аравийское море

индия

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в мире, аравийское море, индия