https://ria.ru/20230305/raboty-1855952334.html
В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы
В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы - РИА Новости, 05.03.2023
В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы
Восстановительные работы завершены в Климовском районе Брянской области, пострадавшем в результате террористического акта, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:13
2023-03-05T13:13
2023-03-05T13:47
брянская область
климовский район
александр богомаз
владимир путин
россия
жилье
происшествия
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БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Восстановительные работы завершены в Климовском районе Брянской области, пострадавшем в результате террористического акта, сообщил глава региона Александр Богомаз.В воскресенье глава он побывал в указанном районе, куда в четверг проникла диверсионно-разведывательная группа с сопредельной украинской территории. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. В одной из обстрелянных машин находился 10-летний мальчик и еще две девочки. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам он получил ранение."В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация", - написал губернатор в своем телеграм-канале.Отмечается, что семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь. На региональном уровне принято решение выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 500 тысяч — пострадавшим.По информации главы региона, в результате атаки украинского беспилотника в селе Сушаны сгорел жилой дом. Террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили в населенных пунктах района.Глава региона выразил слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами и жителями района. Все мероприятия были проведены быстро и эффективно, отмечает губернатор.
https://ria.ru/20230305/rozysk-1855936387.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, климовский район, александр богомаз, владимир путин, россия, жилье, происшествия
Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Владимир Путин, Россия, Жилье, Происшествия
В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы
В пострадавшем Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы
БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости.
Восстановительные работы завершены в Климовском районе Брянской области, пострадавшем в результате террористического акта, сообщил
глава региона Александр Богомаз.
В воскресенье глава он побывал в указанном районе, куда в четверг проникла диверсионно-разведывательная группа с сопредельной украинской территории. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин
назвал этот инцидент терактом. В одной из обстрелянных машин находился 10-летний мальчик и еще две девочки. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам он получил ранение.
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"В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Отмечается, что семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь. На региональном уровне принято решение выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 500 тысяч — пострадавшим.
По информации главы региона, в результате атаки украинского беспилотника в селе Сушаны сгорел жилой дом. Террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили в населенных пунктах района.
Глава региона выразил слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами и жителями района. Все мероприятия были проведены быстро и эффективно, отмечает губернатор.
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