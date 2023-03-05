https://ria.ru/20230305/raboty-1855952334.html

В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы

В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы - РИА Новости, 05.03.2023

В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы

Восстановительные работы завершены в Климовском районе Брянской области, пострадавшем в результате террористического акта, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:13

2023-03-05T13:13

2023-03-05T13:47

брянская область

климовский район

александр богомаз

владимир путин

россия

жилье

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855561836_0:221:2853:1826_1920x0_80_0_0_f266f3e79e7fd0ad17a315f76667cb69.jpg

БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Восстановительные работы завершены в Климовском районе Брянской области, пострадавшем в результате террористического акта, сообщил глава региона Александр Богомаз.В воскресенье глава он побывал в указанном районе, куда в четверг проникла диверсионно-разведывательная группа с сопредельной украинской территории. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. В одной из обстрелянных машин находился 10-летний мальчик и еще две девочки. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам он получил ранение."В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация", - написал губернатор в своем телеграм-канале.Отмечается, что семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь. На региональном уровне принято решение выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 500 тысяч — пострадавшим.По информации главы региона, в результате атаки украинского беспилотника в селе Сушаны сгорел жилой дом. Террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили в населенных пунктах района.Глава региона выразил слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами и жителями района. Все мероприятия были проведены быстро и эффективно, отмечает губернатор.

https://ria.ru/20230305/rozysk-1855936387.html

https://ria.ru/20230304/muzhchina-1855820630.html

брянская область

климовский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, климовский район, александр богомаз, владимир путин, россия, жилье, происшествия