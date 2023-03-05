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В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы - РИА Новости, 05.03.2023
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13:13 05.03.2023 (обновлено: 13:47 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/raboty-1855952334.html
В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы
В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы - РИА Новости, 05.03.2023
В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы
Восстановительные работы завершены в Климовском районе Брянской области, пострадавшем в результате террористического акта, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:13
2023-03-05T13:47
брянская область
климовский район
александр богомаз
владимир путин
россия
жилье
происшествия
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БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Восстановительные работы завершены в Климовском районе Брянской области, пострадавшем в результате террористического акта, сообщил глава региона Александр Богомаз.В воскресенье глава он побывал в указанном районе, куда в четверг проникла диверсионно-разведывательная группа с сопредельной украинской территории. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. В одной из обстрелянных машин находился 10-летний мальчик и еще две девочки. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам он получил ранение."В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация", - написал губернатор в своем телеграм-канале.Отмечается, что семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь. На региональном уровне принято решение выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 500 тысяч — пострадавшим.По информации главы региона, в результате атаки украинского беспилотника в селе Сушаны сгорел жилой дом. Террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили в населенных пунктах района.Глава региона выразил слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами и жителями района. Все мероприятия были проведены быстро и эффективно, отмечает губернатор.
https://ria.ru/20230305/rozysk-1855936387.html
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брянская область, климовский район, александр богомаз, владимир путин, россия, жилье, происшествия
Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Владимир Путин, Россия, Жилье, Происшествия
В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы

В пострадавшем Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы

© ФСБ РФКадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
© ФСБ РФ
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области. Архивное фото
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БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Восстановительные работы завершены в Климовском районе Брянской области, пострадавшем в результате террористического акта, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В воскресенье глава он побывал в указанном районе, куда в четверг проникла диверсионно-разведывательная группа с сопредельной украинской территории. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. В одной из обстрелянных машин находился 10-летний мальчик и еще две девочки. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам он получил ранение.
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"В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Отмечается, что семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь. На региональном уровне принято решение выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 500 тысяч — пострадавшим.
По информации главы региона, в результате атаки украинского беспилотника в селе Сушаны сгорел жилой дом. Террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили в населенных пунктах района.
Глава региона выразил слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами и жителями района. Все мероприятия были проведены быстро и эффективно, отмечает губернатор.
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Брянская областьКлимовский районАлександр БогомазВладимир ПутинРоссияЖильеПроисшествия
 
 
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