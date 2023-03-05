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Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину - РИА Новости, 05.03.2023
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09:35 05.03.2023 (обновлено: 12:15 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html
Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину
Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину - РИА Новости, 05.03.2023
Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину
Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли сигналы президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о единстве и помощи Украине, адресованные... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T09:35
2023-03-05T12:15
в мире
украина
сша
джо байден
олаф шольц
владимир путин
германия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли сигналы президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о единстве и помощи Украине, адресованные главе России Владимиру Путину. "Шольц будет выполнять приказы Байдена", — написал один из комментаторов. "Как обычно, немцы вассалы США", — поддержал другой. "Его хозяин взорвал газопровод, а он все равно будет отдавать ему дань уважения, даже не возмутившись таким поведением", — отметил третий. "Да здравствует ЕС, вновь ставший простым пространством для потребления и избавившийся от своих стремлений к суверенитету!" — поделился мнением еще один пользователь. "Конфликт на Украине публично показал, что ЕС становится вассалом США", — заключил читатель. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне пообещали оказывать давление на Россию за "ее агрессию столько, сколько потребуется".
https://ria.ru/20230305/tramp-1855924422.html
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в мире, украина, сша, джо байден, олаф шольц, владимир путин, германия
В мире, Украина, США, Джо Байден, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия
Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину

Французы высмеяли сигналы Байдена и Шольца Путину по украинскому конфликту

© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли сигналы президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о единстве и помощи Украине, адресованные главе России Владимиру Путину.

"Шольц будет выполнять приказы Байдена", — написал один из комментаторов.
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"Как обычно, немцы вассалы США", — поддержал другой.

"Его хозяин взорвал газопровод, а он все равно будет отдавать ему дань уважения, даже не возмутившись таким поведением", — отметил третий.

"Да здравствует ЕС, вновь ставший простым пространством для потребления и избавившийся от своих стремлений к суверенитету!" — поделился мнением еще один пользователь.

"Конфликт на Украине публично показал, что ЕС становится вассалом США", — заключил читатель.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне пообещали оказывать давление на Россию за "ее агрессию столько, сколько потребуется".
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В миреУкраинаСШАДжо БайденОлаф ШольцВладимир ПутинГермания
 
 
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