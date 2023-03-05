Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину
Французы высмеяли сигналы Байдена и Шольца Путину по украинскому конфликту
© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли сигналы президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о единстве и помощи Украине, адресованные главе России Владимиру Путину.
"Шольц будет выполнять приказы Байдена", — написал один из комментаторов.
"Шольц будет выполнять приказы Байдена", — написал один из комментаторов.
"Как обычно, немцы вассалы США", — поддержал другой.
"Его хозяин взорвал газопровод, а он все равно будет отдавать ему дань уважения, даже не возмутившись таким поведением", — отметил третий.
"Да здравствует ЕС, вновь ставший простым пространством для потребления и избавившийся от своих стремлений к суверенитету!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Конфликт на Украине публично показал, что ЕС становится вассалом США", — заключил читатель.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне пообещали оказывать давление на Россию за "ее агрессию столько, сколько потребуется".
"Его хозяин взорвал газопровод, а он все равно будет отдавать ему дань уважения, даже не возмутившись таким поведением", — отметил третий.
"Да здравствует ЕС, вновь ставший простым пространством для потребления и избавившийся от своих стремлений к суверенитету!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Конфликт на Украине публично показал, что ЕС становится вассалом США", — заключил читатель.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне пообещали оказывать давление на Россию за "ее агрессию столько, сколько потребуется".