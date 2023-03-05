https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html

Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину

Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину - РИА Новости, 05.03.2023

Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли сигналы президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о единстве и помощи Украине, адресованные... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T09:35

2023-03-05T09:35

2023-03-05T12:15

в мире

украина

сша

джо байден

олаф шольц

владимир путин

германия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли сигналы президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о единстве и помощи Украине, адресованные главе России Владимиру Путину. "Шольц будет выполнять приказы Байдена", — написал один из комментаторов. "Как обычно, немцы вассалы США", — поддержал другой. "Его хозяин взорвал газопровод, а он все равно будет отдавать ему дань уважения, даже не возмутившись таким поведением", — отметил третий. "Да здравствует ЕС, вновь ставший простым пространством для потребления и избавившийся от своих стремлений к суверенитету!" — поделился мнением еще один пользователь. "Конфликт на Украине публично показал, что ЕС становится вассалом США", — заключил читатель. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне пообещали оказывать давление на Россию за "ее агрессию столько, сколько потребуется".

https://ria.ru/20230305/tramp-1855924422.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

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в мире, украина, сша, джо байден, олаф шольц, владимир путин, германия