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Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать - РИА Новости, 05.03.2023
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02:29 05.03.2023 (обновлено: 08:29 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/pushkov-1855912559.html
Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать
Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать - РИА Новости, 05.03.2023
Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать
Конфликта между США и Китаем невозможно избежать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T02:29
2023-03-05T08:29
в мире
сша
китай
алексей пушков
нэнси пелоси
пекин
тайвань
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Конфликта между США и Китаем невозможно избежать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его мнению, надвигающееся столкновение уже набирает обороты.В конце февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не станет мириться с давлением и угрозами со стороны Вашингтона.Отношения между странами особенно обострились после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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китай
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в мире, сша, китай, алексей пушков, нэнси пелоси, пекин, тайвань
В мире, США, Китай, Алексей Пушков, Нэнси Пелоси, Пекин, Тайвань
Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать

Сенатор Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Конфликта между США и Китаем невозможно избежать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
«
"Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен", — заявил парламентарий.
По его мнению, надвигающееся столкновение уже набирает обороты.
«

"Об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая. Избежать его (конфликта. — Прим. ред.) никак нельзя", — резюмировал сенатор.

В конце февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не станет мириться с давлением и угрозами со стороны Вашингтона.
Отношения между странами особенно обострились после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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