https://ria.ru/20230305/pushkov-1855912559.html
Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать
Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать - РИА Новости, 05.03.2023
Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать
Конфликта между США и Китаем невозможно избежать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T02:29
2023-03-05T02:29
2023-03-05T08:29
в мире
сша
китай
алексей пушков
нэнси пелоси
пекин
тайвань
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Конфликта между США и Китаем невозможно избежать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его мнению, надвигающееся столкновение уже набирает обороты.В конце февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не станет мириться с давлением и угрозами со стороны Вашингтона.Отношения между странами особенно обострились после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, алексей пушков, нэнси пелоси, пекин, тайвань
В мире, США, Китай, Алексей Пушков, Нэнси Пелоси, Пекин, Тайвань
Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать
Сенатор Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем