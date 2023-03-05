https://ria.ru/20230305/pushkov-1855912559.html

Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать

Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать - РИА Новости, 05.03.2023

Пушков предупредил о новом глубоком конфликте, которого невозможно избежать

Конфликта между США и Китаем невозможно избежать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T02:29

2023-03-05T02:29

2023-03-05T08:29

в мире

сша

китай

алексей пушков

нэнси пелоси

пекин

тайвань

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Конфликта между США и Китаем невозможно избежать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его мнению, надвигающееся столкновение уже набирает обороты.В конце февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не станет мириться с давлением и угрозами со стороны Вашингтона.Отношения между странами особенно обострились после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230304/sposob-1855792921.html

сша

китай

пекин

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, алексей пушков, нэнси пелоси, пекин, тайвань