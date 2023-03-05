https://ria.ru/20230305/protesty-1856006498.html

В Германии леворадикалы во время протеста против АдГ ранили 53 полицейских

В Германии леворадикалы во время протеста против АдГ ранили 53 полицейских - РИА Новости, 05.03.2023

В Германии леворадикалы во время протеста против АдГ ранили 53 полицейских

Во время протеста против регионального съезда оппозиционной правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) в городе Оффенбурге в субботу пострадали 53... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T19:32

2023-03-05T19:32

2023-03-05T19:32

в мире

тино крупалла

германия

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Во время протеста против регионального съезда оппозиционной правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) в городе Оффенбурге в субботу пострадали 53 правоохранителя, сообщает полиция округа. В субботу в Оффенбурге прошёл протест леворадикально настроенных демонстрантов против съезда партии АдГ в городе. Ближе к вечеру ситуация накалилась и демонстранты стали вступать в перепалки и применять физическую силу по отношению к правоохранителям. "Пятьдесят три сотрудника получили травмы в виде раздражения дыхательных путей от распыления огнетушителя, поджога одежды и пиротехники, а также ушибы и ссадины от ударов руками и ногами. В результате 17 сотрудников полиции не смогли дальше нести свою службу", - говорится в заявлении полиции округа Оффенбург. Возбуждено свыше 20 дел по подозрению в нарушении общественного порядка, сопротивлении представителям правоохранительных органов и причинении им физического вреда. "Это насилие нельзя больше терпеть и подпитывать. Скорейшего выздоровления раненным правоохранителям", - написал в Twitter сопредседатель АдГ Тино Крупалла.

https://ria.ru/20230305/izrail-1855907541.html

https://ria.ru/20230304/protest-1855872900.html

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в мире, тино крупалла, германия