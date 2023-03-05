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Министр Израиля признал неуместным свой призыв уничтожить город Палестины

Министр Израиля признал неуместным свой призыв уничтожить город Палестины - РИА Новости, 05.03.2023

Министр Израиля признал неуместным свой призыв уничтожить город Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил министра финансов страны Бецалеля Смотрича за то, что он признал "неуместным" свой призыв уничтожить... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T19:47

2023-03-05T19:47

2023-03-05T19:47

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израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил министра финансов страны Бецалеля Смотрича за то, что он признал "неуместным" свой призыв уничтожить палестинский город Хувара, сделанный им ранее. В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город. "Я хочу поблагодарить министра Бецалеля Смотрича за то, что он дал ясно понять, что его выбор слов касательно нападений мстителей на Хувару после убийства братьев Янив был неуместным, и что он категорически против намеренного причинения вреда невинным гражданам", - написал израильский премьер в Twitter. Нетаньяху также призвал израильтян работать над "смягчением риторики".

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, палестина