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Министр Израиля признал неуместным свой призыв уничтожить город Палестины - РИА Новости, 05.03.2023
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19:47 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/prizyv-1856008374.html
Министр Израиля признал неуместным свой призыв уничтожить город Палестины
Министр Израиля признал неуместным свой призыв уничтожить город Палестины - РИА Новости, 05.03.2023
Министр Израиля признал неуместным свой призыв уничтожить город Палестины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил министра финансов страны Бецалеля Смотрича за то, что он признал "неуместным" свой призыв уничтожить... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:47
2023-03-05T19:47
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
палестина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил министра финансов страны Бецалеля Смотрича за то, что он признал "неуместным" свой призыв уничтожить палестинский город Хувара, сделанный им ранее. В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город. "Я хочу поблагодарить министра Бецалеля Смотрича за то, что он дал ясно понять, что его выбор слов касательно нападений мстителей на Хувару после убийства братьев Янив был неуместным, и что он категорически против намеренного причинения вреда невинным гражданам", - написал израильский премьер в Twitter. Нетаньяху также призвал израильтян работать над "смягчением риторики".
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, палестина
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Палестина
Министр Израиля признал неуместным свой призыв уничтожить город Палестины

Глава Минфина Израиля Смотрич признал неуместным свой призыв уничтожить город Палестины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил министра финансов страны Бецалеля Смотрича за то, что он признал "неуместным" свой призыв уничтожить палестинский город Хувара, сделанный им ранее.
В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.
"Я хочу поблагодарить министра Бецалеля Смотрича за то, что он дал ясно понять, что его выбор слов касательно нападений мстителей на Хувару после убийства братьев Янив был неуместным, и что он категорически против намеренного причинения вреда невинным гражданам", - написал израильский премьер в Twitter.
Нетаньяху также призвал израильтян работать над "смягчением риторики".
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуПалестина
 
 
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