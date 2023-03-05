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В США рассказали, почему американцы хотят видеть Путина своим президентом - РИА Новости, 05.03.2023
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04:10 05.03.2023 (обновлено: 09:57 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/prezident-1855914862.html
В США рассказали, почему американцы хотят видеть Путина своим президентом
В США рассказали, почему американцы хотят видеть Путина своим президентом - РИА Новости, 05.03.2023
В США рассказали, почему американцы хотят видеть Путина своим президентом
Популярность Владимира Путина в США растет, и американцы хотели бы такого президента для своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T04:10
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Популярность Владимира Путина в США растет, и американцы хотели бы такого президента для своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.По ее словам, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась его "брутальным" образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или "верховой езды без рубашки". Однако затем американцы начали замечать лидерские качества Путина, который, по мнению обозревателя, "заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее", чем власти США.Еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие Байдену и недовольство проводимой им политикой. Как сообщила автор, американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны. Это служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства.Недавние опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а страна движется в неверном направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, россия
США, Россия
В США рассказали, почему американцы хотят видеть Путина своим президентом

TAC: Американцы хотят видеть Путина своим президентом из-за его лидерских качеств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Популярность Владимира Путина в США растет, и американцы хотели бы такого президента для своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.
«

"Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось", — заявила журналистка.

По ее словам, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась его "брутальным" образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или "верховой езды без рубашки". Однако затем американцы начали замечать лидерские качества Путина, который, по мнению обозревателя, "заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее", чем власти США.
Еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие Байдену и недовольство проводимой им политикой. Как сообщила автор, американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны. Это служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства.
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