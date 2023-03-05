https://ria.ru/20230305/prezident-1855914862.html

В США рассказали, почему американцы хотят видеть Путина своим президентом

В США рассказали, почему американцы хотят видеть Путина своим президентом - РИА Новости, 05.03.2023

В США рассказали, почему американцы хотят видеть Путина своим президентом

Популярность Владимира Путина в США растет, и американцы хотели бы такого президента для своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T04:10

2023-03-05T04:10

2023-03-05T09:57

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854586074_0:110:3094:1850_1920x0_80_0_0_48eaa7df1c024953fb9a70d45ff1c5ae.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Популярность Владимира Путина в США растет, и американцы хотели бы такого президента для своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.По ее словам, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась его "брутальным" образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или "верховой езды без рубашки". Однако затем американцы начали замечать лидерские качества Путина, который, по мнению обозревателя, "заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее", чем власти США.Еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие Байдену и недовольство проводимой им политикой. Как сообщила автор, американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны. Это служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства.Недавние опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а страна движется в неверном направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230304/dreyven-1855871650.html

https://ria.ru/20230303/sholts-1855656987.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия