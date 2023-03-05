https://ria.ru/20230305/poteri-1855963081.html

ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 05.03.2023

ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, американскую РЛС AN/TPQ-37 и склад артиллерийского... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:39

2023-03-05T14:39

2023-03-05T14:49

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, американскую РЛС AN/TPQ-37 и склад артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.Также в районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855963890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)