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ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 05.03.2023 (обновлено: 14:49 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/poteri-1855963081.html
ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 05.03.2023
ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, американскую РЛС AN/TPQ-37 и склад артиллерийского... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:39
2023-03-05T14:49
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, американскую РЛС AN/TPQ-37 и склад артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.Также в районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855963890.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВС России уничтожили РЛС американского производства в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, американскую РЛС AN/TPQ-37 и склад артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
Также в районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
"Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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