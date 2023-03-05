https://ria.ru/20230305/poteri-1855963081.html
ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 05.03.2023
ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, американскую РЛС AN/TPQ-37 и склад артиллерийского... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:39
2023-03-05T14:39
2023-03-05T14:49
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, американскую РЛС AN/TPQ-37 и склад артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.Также в районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855963890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 80 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВС России уничтожили РЛС американского производства в Запорожской области