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ЕС призвал Китай не поставлять оружие России и пригрозил последствиями
ЕС призвал Китай не поставлять оружие России и пригрозил последствиями - РИА Новости, 05.03.2023
ЕС призвал Китай не поставлять оружие России и пригрозил последствиями
Евросоюз вместе с США призывают Китай не поставлять оружие России и предупреждают о "последствиях", если просьба не будет услышана, заявил канцлер Германии Олаф РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:11
2023-03-05T19:11
2023-03-05T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
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олаф шольц
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Евросоюз вместе с США призывают Китай не поставлять оружие России и предупреждают о "последствиях", если просьба не будет услышана, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN. "Мы попросили их не поставлять оружие России. Мы говорим им в двустороннем формате, но также и публично, что этого делать не следует", - сказал он. Власти США ранее заявили, что Китай эпизодически оказывает "нелетальную" помощь России в ее спецоперации на Украине, но раздумывает о поставках оружия и боеприпасов. Чтобы этого не допустить, американцы публично грозят китайцам потерей западных инвестиций и уходом западных компаний. На вопрос о возможности европейских санкций против Китая Шольц ответил: "Я думаю, что это будет иметь последствия. Но сейчас мы на том этапе, когда даем понять, что такого быть не должно". Канцлер добавил, что он "относительно оптимистичен, что в этом случае наши просьбы возымеют действие".
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в мире, китай, россия, сша, олаф шольц, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, США, Олаф Шольц, Евросоюз
ЕС призвал Китай не поставлять оружие России и пригрозил последствиями
Шольц: ЕС и США призвали Китай не поставлять оружие России и пригрозили последствиями