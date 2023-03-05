https://ria.ru/20230305/postavki-1855947573.html

СМИ: ссора главных сторонников Украины в Европе грозит проблемами Киеву

СМИ: ссора главных сторонников Украины в Европе грозит проблемами Киеву - РИА Новости, 05.03.2023

СМИ: ссора главных сторонников Украины в Европе грозит проблемами Киеву

Напряженные отношения между Германией и Польшей грозят ударить по осуществлению поставок вооружений Украине, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T12:26

2023-03-05T12:26

2023-03-05T17:07

в мире

польша

украина

анджей дуда

мариуш блащак

вооруженные силы украины

нато

олаф шольц

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Напряженные отношения между Германией и Польшей грозят ударить по осуществлению поставок вооружений Украине, сообщило агентство Bloomberg."В то время как страны НАТО демонстрируют единство в поддержке Украины, раскол между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по снабжению киевских войск", — говорится в публикации.В последнее время Варшава постоянно обвиняла Берлин в задержке отправки танков ВСУ. Тем не менее, когда канцлер Олаф Шольц одобрил поставку Leopard, Польша сама с трудом выполнила обязательство по передаче собственных боевых машин более старой модели. Она вновь раскритиковала Германию за то, что та не прислала запасные части, отмечается в статье."Основная ответственность лежит на ФРГ — главном производителе этих танков", — заявил на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда. Помимо этого, Варшава уже более года требует от Берлина выплатить 1,3 триллиона долларов репараций, добавил автор материала.Другим камнем преткновения, по мнению обозревателя, выступает политика этих стран в сфере энергетики. Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее обвинил немцев в том, что их "энергетический сектор направляет миллиарды в Москву". В ответ на это посол Германии Томас Баггер спросил, знает ли министр, "сколько миллиардов злотых Польша переводила в Москву каждый год в обмен на российские энергоносители".Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230303/ssha-1855407860.html

https://ria.ru/20230227/polsha-1854574452.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

польша

украина

германия

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в мире, польша, украина, анджей дуда, мариуш блащак, вооруженные силы украины, нато, олаф шольц, германия