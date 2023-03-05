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Фонд Кадырова передал более десяти тонн гумпомощи жителям двух сел в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2023
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17:56 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/pomosch-1855992449.html
Фонд Кадырова передал более десяти тонн гумпомощи жителям двух сел в ЛНР
Фонд Кадырова передал более десяти тонн гумпомощи жителям двух сел в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2023
Фонд Кадырова передал более десяти тонн гумпомощи жителям двух сел в ЛНР
Более 10 тонн гуманитарной помощи передал Региональный общественный фонд имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова жителям двух сёл Луганской РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T17:56
2023-03-05T17:56
общество
россия
луганская народная республика
бобров
рамзан кадыров
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Более 10 тонн гуманитарной помощи передал Региональный общественный фонд имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова жителям двух сёл Луганской Народной Республики, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. "Жителям двух сёл Луганской Народной Республики оказана гуманитарная помощь от Регионального общественного фонда имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Добрую миссию по доставке необходимой помощи осуществили мужественные добровольцы известного спецназа "АХМАТ". Более 10 тонн продуктов питания и тёплых вещей доставили жителям сел Боброво и Осколоновка", - сообщил Кадыров. Глава Чечни заявил, что такие акции по доставке одежды и продуктов питания фонд проводит регулярно на освобожденных территориях и такие гуманитарные мероприятия будут проводиться в каждом населённом пункте, где жителям жизненно необходима помощь. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадыров образован в 2004 году, за весь период существования им была оказана помощь десяткам тысяч остронуждающихся людей не только в республике, но и за ее пределами, в том числе и жителям освобождённых в ходе спецоперации на Украине территорий и пострадавшим в землетрясениях Сирии и Турции.
https://ria.ru/20230305/pomosch-1855984942.html
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россия
луганская народная республика
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общество, россия, луганская народная республика, бобров, рамзан кадыров
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Бобров, Рамзан Кадыров
Фонд Кадырова передал более десяти тонн гумпомощи жителям двух сел в ЛНР

Фонд Ахмата-Хаджи Кадырова передал более десяти тонн гумпомощи жителям двух сел в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных областей
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных областей - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных областей. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Более 10 тонн гуманитарной помощи передал Региональный общественный фонд имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова жителям двух сёл Луганской Народной Республики, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
"Жителям двух сёл Луганской Народной Республики оказана гуманитарная помощь от Регионального общественного фонда имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Добрую миссию по доставке необходимой помощи осуществили мужественные добровольцы известного спецназа "АХМАТ". Более 10 тонн продуктов питания и тёплых вещей доставили жителям сел Боброво и Осколоновка", - сообщил Кадыров.
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Глава Чечни заявил, что такие акции по доставке одежды и продуктов питания фонд проводит регулярно на освобожденных территориях и такие гуманитарные мероприятия будут проводиться в каждом населённом пункте, где жителям жизненно необходима помощь.
Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадыров образован в 2004 году, за весь период существования им была оказана помощь десяткам тысяч остронуждающихся людей не только в республике, но и за ее пределами, в том числе и жителям освобождённых в ходе спецоперации на Украине территорий и пострадавшим в землетрясениях Сирии и Турции.
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ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаБобровРамзан Кадыров
 
 
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