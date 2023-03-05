Фонд Кадырова передал более десяти тонн гумпомощи жителям двух сел в ЛНР
Фонд Ахмата-Хаджи Кадырова передал более десяти тонн гумпомощи жителям двух сел в ЛНР
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных областей
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных областей. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Более 10 тонн гуманитарной помощи передал Региональный общественный фонд имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова жителям двух сёл Луганской Народной Республики, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
"Жителям двух сёл Луганской Народной Республики оказана гуманитарная помощь от Регионального общественного фонда имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Добрую миссию по доставке необходимой помощи осуществили мужественные добровольцы известного спецназа "АХМАТ". Более 10 тонн продуктов питания и тёплых вещей доставили жителям сел Боброво и Осколоновка", - сообщил Кадыров.
Глава Чечни заявил, что такие акции по доставке одежды и продуктов питания фонд проводит регулярно на освобожденных территориях и такие гуманитарные мероприятия будут проводиться в каждом населённом пункте, где жителям жизненно необходима помощь.
Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадыров образован в 2004 году, за весь период существования им была оказана помощь десяткам тысяч остронуждающихся людей не только в республике, но и за ее пределами, в том числе и жителям освобождённых в ходе спецоперации на Украине территорий и пострадавшим в землетрясениях Сирии и Турции.