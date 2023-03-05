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В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для жителей новых регионов - РИА Новости, 05.03.2023
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16:43 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/pomosch-1855984942.html
В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для жителей новых регионов
В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для жителей новых регионов - РИА Новости, 05.03.2023
В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для жителей новых регионов
Около 1080 тонн продовольствия и предметов первой необходимости для жителей новых регионов России собрано за год в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:43
2023-03-05T16:43
общество
москва
сергей собянин
мосволонтер
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 1080 тонн продовольствия и предметов первой необходимости для жителей новых регионов России собрано за год в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как уточнил Собянин, москвичи передают одежду, бытовую технику, мобильные телефоны, средства реабилитации. Также помогают собирать детей из новых регионов РФ в школу, дарят музыкальные инструменты и необходимое для новорождённых. В Москве ежедневно работают 14 штабов приёма гуманитарной помощи. Также мэр отметил, что для удобного сбора и сопровождения гуманитарной помощи работает волонтёрский корпус, который насчитывает более 12 тысяч человек. Для того, чтобы стать добровольцем, необходимо отправить заявку на сайте "Мосволонтёра".
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общество, москва, сергей собянин, мосволонтер, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Общество, Москва, Сергей Собянин, Мосволонтер, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для жителей новых регионов

Собянин: москвичи собрали около 1080 тонн гумпомощи для жителей новых российских регионов

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПункт сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"
Пункт сбора гуманитарной помощи Москва помогает - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 1080 тонн продовольствия и предметов первой необходимости для жителей новых регионов России собрано за год в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"С начала акции "Москва помогает" прошёл год. За это время москвичи собрали порядка 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России. В акции уже приняли участие больше 46 тысяч человек. Активно помогают бизнесмены, некоммерческие организации и профсоюзы", - написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил Собянин, москвичи передают одежду, бытовую технику, мобильные телефоны, средства реабилитации. Также помогают собирать детей из новых регионов РФ в школу, дарят музыкальные инструменты и необходимое для новорождённых.
В Москве ежедневно работают 14 штабов приёма гуманитарной помощи. Также мэр отметил, что для удобного сбора и сопровождения гуманитарной помощи работает волонтёрский корпус, который насчитывает более 12 тысяч человек. Для того, чтобы стать добровольцем, необходимо отправить заявку на сайте "Мосволонтёра".
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