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В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для жителей новых регионов

В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для жителей новых регионов - РИА Новости, 05.03.2023

В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для жителей новых регионов

Около 1080 тонн продовольствия и предметов первой необходимости для жителей новых регионов России собрано за год в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T16:43

2023-03-05T16:43

2023-03-05T16:43

общество

москва

сергей собянин

мосволонтер

донбасс

донецкая народная республика

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запорожская область

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 1080 тонн продовольствия и предметов первой необходимости для жителей новых регионов России собрано за год в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как уточнил Собянин, москвичи передают одежду, бытовую технику, мобильные телефоны, средства реабилитации. Также помогают собирать детей из новых регионов РФ в школу, дарят музыкальные инструменты и необходимое для новорождённых. В Москве ежедневно работают 14 штабов приёма гуманитарной помощи. Также мэр отметил, что для удобного сбора и сопровождения гуманитарной помощи работает волонтёрский корпус, который насчитывает более 12 тысяч человек. Для того, чтобы стать добровольцем, необходимо отправить заявку на сайте "Мосволонтёра".

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

москва

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, сергей собянин, мосволонтер, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область