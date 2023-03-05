https://ria.ru/20230305/podderzhka-1855985906.html
Жительница брянского села рассказала о поддержке российских бойцов
Жительница брянского села рассказала о поддержке российских бойцов - РИА Новости, 05.03.2023
Жительница брянского села рассказала о поддержке российских бойцов
Жители брянского села Сачковичи, которое находится неподалеку от границы с Украиной, поддерживают бойцов как могут: приглашают на обеды и патриотические... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:51
2023-03-05T16:51
2023-03-05T17:11
брянская область
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САЧКОВИЧИ (Брянская область), 5 мар - РИА Новости. Жители брянского села Сачковичи, которое находится неподалеку от границы с Украиной, поддерживают бойцов как могут: приглашают на обеды и патриотические концерты в дом культуры, рассказала РИА Новости местная жительница Вера Романенко. В четверг с Украины на территорию соседних с Сачковичами брянских сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он получил ранение. Мальчик учится в школе в Сачковичах. "Поддерживаем наших ребят. Мы стараемся им помогать, как можем: физически, морально и душевно. Некоторые девчата от себя, от души готовят для военных, поздравляют с праздниками, на 23 февраля их поздравляли. Приглашали ребят в наш дом культуры на обед. Концерты организуем патриотические", - отметила жительница Сачковичей. Поддержку бойцам оказывают даже школьники - пишут письма на фронт, добавила она. Романенко рассказала РИА Новости, что уже привыкла к нынешней обстановке и жизнью в селе довольна. "У нас очень большое село: есть школа и детский садик. Детей из приграничных сел привозят заниматься в нашу школу. Привозят из Ропска, Сушанов", - заявила Вера Николаевна. Женщина живет в Сачковичах с мужем и детьми. "Живем мы хорошо, правда, постреливают немного, но мы уже привыкли, такая обстановка - мы все понимаем", - отметила Романенко. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Помимо двух погибших и раненого мальчика в селе Сушаны в результате действий диверсионной группы сгорел дом, в котором проживала семья с детьми. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230305/rozysk-1855936387.html
https://ria.ru/20230304/dom-1855852303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянская область, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительница брянского села рассказала о поддержке российских бойцов
Жительница брянского села Саковичи: люди поддерживают российских военных как могут
САЧКОВИЧИ (Брянская область), 5 мар - РИА Новости. Жители брянского села Сачковичи, которое находится неподалеку от границы с Украиной, поддерживают бойцов как могут: приглашают на обеды и патриотические концерты в дом культуры, рассказала РИА Новости местная жительница Вера Романенко.
В четверг с Украины на территорию соседних с Сачковичами брянских сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он получил ранение. Мальчик учится в школе в Сачковичах.
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"Поддерживаем наших ребят. Мы стараемся им помогать, как можем: физически, морально и душевно. Некоторые девчата от себя, от души готовят для военных, поздравляют с праздниками, на 23 февраля их поздравляли. Приглашали ребят в наш дом культуры на обед. Концерты организуем патриотические", - отметила жительница Сачковичей. Поддержку бойцам оказывают даже школьники - пишут письма на фронт, добавила она.
Романенко рассказала РИА Новости, что уже привыкла к нынешней обстановке и жизнью в селе довольна. "У нас очень большое село: есть школа и детский садик. Детей из приграничных сел привозят заниматься в нашу школу. Привозят из Ропска, Сушанов", - заявила Вера Николаевна. Женщина живет в Сачковичах с мужем и детьми. "Живем мы хорошо, правда, постреливают немного, но мы уже привыкли, такая обстановка - мы все понимаем", - отметила Романенко.
Президент РФ Владимир Путин
назвал атаку украинских диверсантов терактом. Помимо двух погибших и раненого мальчика в селе Сушаны в результате действий диверсионной группы сгорел дом, в котором проживала семья с детьми. Силовики провели в Брянской области
мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ
сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины
, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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