https://ria.ru/20230305/podarki-1855925404.html

Россияне стали покупать больше парфюмерии к 8 марта, показало исследование

Россияне стали покупать больше парфюмерии к 8 марта, показало исследование - РИА Новости, 05.03.2023

Россияне стали покупать больше парфюмерии к 8 марта, показало исследование

Россияне в этом году к 8 марта стали больше покупать парфюмерии и билетов в театр, а также на выставки по сравнению с прошлым годом, однако число покупок... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T08:57

2023-03-05T08:57

2023-03-05T08:57

международный женский день

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне в этом году к 8 марта стали больше покупать парфюмерии и билетов в театр, а также на выставки по сравнению с прошлым годом, однако число покупок ювелирных украшений и бижутерии, напротив, сократилось, показало исследование аналитического ресурса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого есть у РИА Новости. Аналитики изучили данные из средних чеков с 20 февраля по 3 марта этого и прошлого годов. Выяснилось, что число покупок женских духов выросло на 35%, а средний чек оказался на 4% ниже, чем годом ранее, и составил 2 905 рублей. В свою очередь билеты в театры, музеи и выставки стали покупать на 71% больше, средний чек вырос - на 10%, до 1110 рублей. При этом средний чек на ювелирные изделия и бижутерию оказался выше на 8%, чем годом ранее, а число покупок снизилось на 19%. Вместе с тем сократились и покупки подарочных сертификатов, а также букетов цветов - на 3% (в обеих категориях). Кроме того, россияне в этот период стали больше покупать женского нижнего белья, посуды, шоколада и шоколадных конфет, а также верхней одежды. Однако число покупок подарочных сертификатов и обуви снизилось. Эксперты ресурса отмечают, в преддверии 8 марта заметно увеличение трат на развлечения и категории с высокой долей эмоциональных покупок. В частности, накануне праздника заметно увеличение расходов по товарам, которые показывали низкие продажи перед 14 февраля. Таким образом, полагают аналитики, сработал компенсаторный эффект, обеспечивший перенос части "праздничного" спроса с начала февраля на начало марта. Это подтверждает традиционно высокое значение Международного женского дня для россиян (в сравнении с Днем святого Валентина), считают специалисты.

https://ria.ru/20230302/podarok-1855253749.html

https://ria.ru/20230118/podarki-1845642656.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

международный женский день, общество