https://ria.ru/20230305/oruzhie-1855729217.html

Оружие века. Почему никто не смог повторить достижение СССР

Оружие века. Почему никто не смог повторить достижение СССР - РИА Новости, 05.03.2023

Оружие века. Почему никто не смог повторить достижение СССР

Популярность автомата Калашникова не вызывает сомнений — это самое распространенное стрелковое оружие в мире. Всего насчитывается более 100 миллионов единиц... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T08:00

2023-03-05T08:00

2023-03-05T08:00

безопасность

технологии

ак-47

ак-74

ссср

россия

китай

польша

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Популярность автомата Калашникова не вызывает сомнений — это самое распространенное стрелковое оружие в мире. Всего насчитывается более 100 миллионов единиц этого автомата, которым вооружены армии 106 государств. О секрете успеха— в материале РИА Новости.Обвинения в плагиатеКритики любят утверждать, что конструкцию АК-47 украли у немецкого Sturmgewehr 44. Во многом это объясняется внешним сходством. Однако, если проанализировать внутреннее устройство, становится понятно - обвинения беспочвенны.Существенно отличаются даже способы запирания ствола: в АК это достигается за счет поворота затвора вокруг продольной оси, а в StG-44 — перекосом затвора в вертикальной плоскости. В этом отношении у детища Калашникова гораздо больше общего с М16 Юджина Стоунера и G36 от Heckler & Koch. Также отличаются компоновка и конструкция ствольной коробки.Революция в стрелковом оружииКлючевыми преимуществами первой модели автомата Калашникова стали удобство, простота конструкции и эксплуатации, а также надежность. Именно эти факторы обуславливают более чем полувековую популярность. При этом особенности конструкции позволяли разработчикам модернизировать оружие без особых усилий.Например, уже в АКМ удалось устранить "детские травмы" АК-47 — модель получилась получился более легкой и дальнобойной. Даже такая существенная переработка, как изменение калибра, не повлияло на ключевые преимущества автомата, которые удалось сохранить в АК-74. Образец использует патрон 5,45х39. А вот вес из-за нововведений снизился более чем в полтора раза.Не могут повторитьЕстественно, Советский Союз активно вооружал своих союзников по Организации Варшавского договора новыми автоматами. В странах соцлагеря тут же начали появляться свои модификации.Например, румынские оружейники экспериментировали с внешним видом АК, добавляя вертикальную деревянную рукоятку на цевье. Делали более короткий ствол — все это отрицательно влияло на эргономику оружия.Польские специалисты попытались сперва работали над модернизацией АКМ, а затем принялись за АК-74. При производстве автомата Tantal решили снизить вес оружия за счет замены части деталей на пластиковые. Это поставило крест на одном из главных козырей "Калашникова" — надежности.Уступают оригиналу и китайские реплики. Если до 1960-го года, пока Москва и Пекин дружили, СССР помогал и материалами, и специалистами, то после обострения отношений качество оружия ухудшилось. Попытки сэкономить сперва ограничивались отдельными деталями. Но к началу 1990-х годов, когда американский рынок для китайских автоматов закрылся, в угоду дешевизне качество снизилось кардинально.Как отмечает специалист концерна "Калашников" Владимир Онокой, после нескольких сотен выстрелов разваливался затвор, а кучность стрельбы в полтора раза уступали оригиналу. При этом многие образцы не могли пройти тест на взаимозаменяемость — когда детали из одного автомата, установленные на другой, не влияют на качество и работоспособность оружия.Все перечисленные выше примеры - страны с развитой оружейной промышленностью. Если говорить о кустарных дешевых АК, то одни из худших образцов, по словам Онокого, ему встречались в Эфиопии. Даже найденный там советский образец 1953-го проявил себя надежнее, чем экземпляры местного производства.Иными словами, именно отечественные образцы автомата Калашникова сохраняют наиболее удачное соотношение цена-качество, сочетая в себе ключевые преимущества этого оружия. Те же, что производятся за рубежом, либо существенно дороже, — например, удачные американские реплики — либо уступают в долговечности. А некоторые — и вовсе не пригодны к стрельбе.

https://ria.ru/20221102/drony-1828612259.html

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2023

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

безопасность, технологии, ак-47, ак-74, ссср, россия, китай, польша, эфиопия, румыния