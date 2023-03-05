https://ria.ru/20230305/operatsiya-1855952858.html

В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца

В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца - РИА Новости, 05.03.2023

В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца

Донецкие кардиохирурги сумели извлечь пулю из работающего сердца, рассказал РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:17

2023-03-05T13:17

2023-03-05T17:51

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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Донецкие кардиохирурги сумели извлечь пулю из работающего сердца, рассказал РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Он пояснил, что накануне в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение поступил 36-летний пациент со слепым ранением. Исследования показали, что у него пуля в перикарде. Врачам кардиохирургического отделения пришлось прооперировать раненого в условиях работающего сердца.Гарцев назвал донецких медиков героями."Им нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях", — подчеркнул он.По словам министра, это специалисты с колоссальным опытом, которые ежедневно спасают раненых жителей Донбасса, выполняя уникальные операции.

https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, донецкая народная республика, донецк, донбасс