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В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца - РИА Новости, 05.03.2023
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13:17 05.03.2023 (обновлено: 17:51 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/operatsiya-1855952858.html
В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца
В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца - РИА Новости, 05.03.2023
В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца
Донецкие кардиохирурги сумели извлечь пулю из работающего сердца, рассказал РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:17
2023-03-05T17:51
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Донецкие кардиохирурги сумели извлечь пулю из работающего сердца, рассказал РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Он пояснил, что накануне в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение поступил 36-летний пациент со слепым ранением. Исследования показали, что у него пуля в перикарде. Врачам кардиохирургического отделения пришлось прооперировать раненого в условиях работающего сердца.Гарцев назвал донецких медиков героями."Им нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях", — подчеркнул он.По словам министра, это специалисты с колоссальным опытом, которые ежедневно спасают раненых жителей Донбасса, выполняя уникальные операции.
https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html
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здоровье - общество, донецкая народная республика, донецк, донбасс
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс
В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца

Глава Минздрава ДНР Гарцев: в Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Хирургическая операция. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Донецкие кардиохирурги сумели извлечь пулю из работающего сердца, рассказал РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
Он пояснил, что накануне в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение поступил 36-летний пациент со слепым ранением. Исследования показали, что у него пуля в перикарде. Врачам кардиохирургического отделения пришлось прооперировать раненого в условиях работающего сердца.
«
"Операция прошла успешно, пуля извлечена. Пациент переведен в отделение, где получает неврологическую терапию, антибиотикопрофилактику, физиопроцедуры и ежедневные перевязки. Пациент выздоравливает", — сказал РИА Новости один из врачей.
Гарцев назвал донецких медиков героями.
"Им нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях", — подчеркнул он.
По словам министра, это специалисты с колоссальным опытом, которые ежедневно спасают раненых жителей Донбасса, выполняя уникальные операции.
Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении
В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах
3 марта, 15:30
 
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