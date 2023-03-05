https://ria.ru/20230305/olimpiada-1856072645.html

Мишустин: олимпиада по математике показала, что образование РФ лучшее

Мишустин: олимпиада по математике показала, что образование РФ лучшее - РИА Новости, 06.03.2023

Мишустин: олимпиада по математике показала, что образование РФ лучшее

Председатель правительства России Михаил Мишустин в поздравлении российских школьников с победой на 14-й международной олимпиаде по математике Romanian Master... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-05T14:48

2023-03-05T14:48

2023-03-06T10:51

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825311038_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9eb49c0c6ef23094cd57ba0ba6a0f4b7.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в поздравлении российских школьников с победой на 14-й международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics отметил их особый талант, выступление показало, что образование РФ является лучшим в мире, сообщается на сайте кабмина. В субботу пресс-служба министерства просвещения России сообщила, что российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по математике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил школьников с победой и сказал, что в Год педагога и наставника особенно приятно выразить благодарность за победу тренерам сборной. "Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с триумфом на олимпиаде по математике ... Завоёванные вами золотые медали стали заслуженными наградами за особый талант, работоспособность, спортивный характер. Главное – ваше выступление показало, что российское образование является лучшим в мире", - говорится в сообщении. По словам Мишустина, победа в таких престижных соревнованиях - большая удача. Каждый из российских школьников показал уникальные математические способности и командное единство. Кроме того, он передал слова признательности учителям и тренерам чемпионов. "Желаю вам удачи во всём, новых успехов и достижений, ярких побед. Молодцы!" - добавил он. Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте в Румынии, первые соревнования прошли в 2008 году, в олимпиаде принимают участие юные математики со всего мира.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество