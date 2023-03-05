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Мишустин: олимпиада по математике показала, что образование РФ лучшее
Мишустин: олимпиада по математике показала, что образование РФ лучшее - РИА Новости, 06.03.2023
Мишустин: олимпиада по математике показала, что образование РФ лучшее
Председатель правительства России Михаил Мишустин в поздравлении российских школьников с победой на 14-й международной олимпиаде по математике Romanian Master... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-05T14:48
2023-03-05T14:48
2023-03-06T10:51
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в поздравлении российских школьников с победой на 14-й международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics отметил их особый талант, выступление показало, что образование РФ является лучшим в мире, сообщается на сайте кабмина. В субботу пресс-служба министерства просвещения России сообщила, что российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по математике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил школьников с победой и сказал, что в Год педагога и наставника особенно приятно выразить благодарность за победу тренерам сборной. "Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с триумфом на олимпиаде по математике ... Завоёванные вами золотые медали стали заслуженными наградами за особый талант, работоспособность, спортивный характер. Главное – ваше выступление показало, что российское образование является лучшим в мире", - говорится в сообщении. По словам Мишустина, победа в таких престижных соревнованиях - большая удача. Каждый из российских школьников показал уникальные математические способности и командное единство. Кроме того, он передал слова признательности учителям и тренерам чемпионов. "Желаю вам удачи во всём, новых успехов и достижений, ярких побед. Молодцы!" - добавил он. Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте в Румынии, первые соревнования прошли в 2008 году, в олимпиаде принимают участие юные математики со всего мира.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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социальный навигатор, сн_образование, общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в поздравлении российских школьников с победой на 14-й международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics отметил их особый талант, выступление показало, что образование РФ является лучшим в мире, сообщается на сайте кабмина.
В субботу пресс-служба министерства просвещения России сообщила, что российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по математике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил школьников с победой и сказал, что в Год педагога и наставника особенно приятно выразить благодарность за победу тренерам сборной.
"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с триумфом на олимпиаде по математике ... Завоёванные вами золотые медали стали заслуженными наградами за особый талант, работоспособность, спортивный характер. Главное – ваше выступление показало, что российское образование является лучшим в мире", - говорится в сообщении.
По словам Мишустина, победа в таких престижных соревнованиях - большая удача. Каждый из российских школьников показал уникальные математические способности и командное единство. Кроме того, он передал слова признательности учителям и тренерам чемпионов.
"Желаю вам удачи во всём, новых успехов и достижений, ярких побед. Молодцы!" - добавил он.
Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте в Румынии, первые соревнования прошли в 2008 году, в олимпиаде принимают участие юные математики со всего мира.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.