https://ria.ru/20230305/obstrely-1855998948.html

Украинские войска обстреляли шесть городов за шесть часов

Украинские войска обстреляли шесть городов за шесть часов - РИА Новости, 05.03.2023

Украинские войска обстреляли шесть городов за шесть часов

Украинские войска за шесть часов обстреляли Донецк, Никольское, Владимировку, Михайловку, Ясиноватую и Макеевку, выпущено 28 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T18:44

2023-03-05T18:44

2023-03-05T18:44

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

макеевка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за шесть часов обстреляли Донецк, Никольское, Владимировку, Михайловку, Ясиноватую и Макеевку, выпущено 28 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 14 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 11.10 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что город также был обстрелян в 12.40 и 14.45, по нему было выпущено семь "натовских" снарядов. Никольское обстреляли восемью "натовскими" снарядами в 13.15. По Владимировке было выпущено пять снарядов "натовского" калибра в 13.20. В 14.50 украинские войска обстреляли шестью снарядами калибром 152 мм Михайловку. Восемь снарядов этого же калибра были выпущены по Ясиноватой в 15.30. Макеевка была обстреляна в 17.10 четырьмя снарядами "натовского" калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

донецк

ясиноватая

макеевка

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донецк, ясиноватая, макеевка, сцкк, происшествия