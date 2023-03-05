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Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/obstrel-1856013546.html
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку - РИА Новости, 05.03.2023
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку
Украинские войска за 50 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпущены 24 снаряда "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:21
2023-03-05T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпущены 24 снаряда "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Этот же район города был обстрелян в 18.45 восемью "натовскими" снарядами. Отмечается, что Пантелеймоновку обстреляли шестью снарядами в 18.20, а Ясиноватую - пятью снарядами в 19.00. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230305/sledovateli-1855977293.html
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855404442.html
донецк
ясиноватая
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, донецк, ясиноватая, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка (Горловский район), Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку

Представительство ДНР: ВСУ за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпущены 24 снаряда "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Этот же район города был обстрелян в 18.45 восемью "натовскими" снарядами.
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Отмечается, что Пантелеймоновку обстреляли шестью снарядами в 18.20, а Ясиноватую - пятью снарядами в 19.00.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяПантелеймоновка (Горловский район)Донецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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