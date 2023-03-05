https://ria.ru/20230305/norvegiya-1855953445.html
Премьер Норвегии заявил, что бюджет страны учтет ситуацию на Украине
Премьер Норвегии заявил, что бюджет страны учтет ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.03.2023
Премьер Норвегии заявил, что бюджет страны учтет ситуацию на Украине
Бюджет следующего года в Норвегии должен учесть все сложности, вызванные ситуацией на Украине, и предоставить помощь наиболее незащищенным гражданам, сообщил... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:25
2023-03-05T13:25
2023-03-05T13:25
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норвегия
украина
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МУРМАНСК, 5 мар – РИА Новости. Бюджет следующего года в Норвегии должен учесть все сложности, вызванные ситуацией на Украине, и предоставить помощь наиболее незащищенным гражданам, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Правительство Норвегии в воскресенье начало работу над бюджетом на 2024 год. Работа продлится до августа. "В бюджете следующего года будет обеспечена безопасность людей. Безопасность людей - это то, что нас мотивирует", - сказал Стере, слова которого приводит телекомпания NRK. Стере подчеркнул, что сейчас трудные времена из-за конфликта на Украине, и что также важно обеспечить благосостояние. Это касается тех, кто зависит от финансовой поддержки со стороны государства. Стере считает, что после неожиданно высокой инфляции необходимо увеличить пособия для незащищенных групп населения. Он также считает, что бюджет должен помочь замедлить рост цен и сдержать ключевую процентную ставку. "Проблемы означают, что правительству придется отложить исполнение некоторых предвыборных обещаний", - отметил премьер-министр. Министр финансов Трюгве Слагсвольд Ведум отметил, что рост цен в Норвегии был ниже, чем в других странах, хотя в Норвегии он также был высоким. Сообщается, что в новом бюджете правительство также расставит приоритеты в отношении вооруженных сил и выделения денег для беженцев из Украины.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853836276.html
https://ria.ru/20230303/flyagi-1855640626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, украина
В мире, Норвегия, Украина
Премьер Норвегии заявил, что бюджет страны учтет ситуацию на Украине
Премьер Норвегии Стере: бюджет на следующий год учтет сложности ситуации на Украине
МУРМАНСК, 5 мар – РИА Новости. Бюджет следующего года в Норвегии должен учесть все сложности, вызванные ситуацией на Украине, и предоставить помощь наиболее незащищенным гражданам, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.
Правительство Норвегии в воскресенье начало работу над бюджетом на 2024 год. Работа продлится до августа.
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"В бюджете следующего года будет обеспечена безопасность людей. Безопасность людей - это то, что нас мотивирует", - сказал Стере, слова которого приводит телекомпания NRK.
Стере подчеркнул, что сейчас трудные времена из-за конфликта на Украине, и что также важно обеспечить благосостояние. Это касается тех, кто зависит от финансовой поддержки со стороны государства. Стере считает, что после неожиданно высокой инфляции необходимо увеличить пособия для незащищенных групп населения.
Он также считает, что бюджет должен помочь замедлить рост цен и сдержать ключевую процентную ставку. "Проблемы означают, что правительству придется отложить исполнение некоторых предвыборных обещаний", - отметил премьер-министр.
Министр финансов Трюгве Слагсвольд Ведум отметил, что рост цен в Норвегии был ниже, чем в других странах, хотя в Норвегии он также был высоким.
Сообщается, что в новом бюджете правительство также расставит приоритеты в отношении вооруженных сил и выделения денег для беженцев из Украины.
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