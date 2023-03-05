https://ria.ru/20230305/norvegiya-1855953445.html

Премьер Норвегии заявил, что бюджет страны учтет ситуацию на Украине

Премьер Норвегии заявил, что бюджет страны учтет ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.03.2023

Премьер Норвегии заявил, что бюджет страны учтет ситуацию на Украине

Бюджет следующего года в Норвегии должен учесть все сложности, вызванные ситуацией на Украине, и предоставить помощь наиболее незащищенным гражданам, сообщил... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:25

2023-03-05T13:25

2023-03-05T13:25

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норвегия

украина

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МУРМАНСК, 5 мар – РИА Новости. Бюджет следующего года в Норвегии должен учесть все сложности, вызванные ситуацией на Украине, и предоставить помощь наиболее незащищенным гражданам, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Правительство Норвегии в воскресенье начало работу над бюджетом на 2024 год. Работа продлится до августа. "В бюджете следующего года будет обеспечена безопасность людей. Безопасность людей - это то, что нас мотивирует", - сказал Стере, слова которого приводит телекомпания NRK. Стере подчеркнул, что сейчас трудные времена из-за конфликта на Украине, и что также важно обеспечить благосостояние. Это касается тех, кто зависит от финансовой поддержки со стороны государства. Стере считает, что после неожиданно высокой инфляции необходимо увеличить пособия для незащищенных групп населения. Он также считает, что бюджет должен помочь замедлить рост цен и сдержать ключевую процентную ставку. "Проблемы означают, что правительству придется отложить исполнение некоторых предвыборных обещаний", - отметил премьер-министр. Министр финансов Трюгве Слагсвольд Ведум отметил, что рост цен в Норвегии был ниже, чем в других странах, хотя в Норвегии он также был высоким. Сообщается, что в новом бюджете правительство также расставит приоритеты в отношении вооруженных сил и выделения денег для беженцев из Украины.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853836276.html

https://ria.ru/20230303/flyagi-1855640626.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, украина