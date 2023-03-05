https://ria.ru/20230305/nastuplenie-1855971295.html

ВСУ формируют группировку для наступления на юге, заявил Рогов

ВСУ формируют группировку для наступления на юге, заявил Рогов - РИА Новости, 05.03.2023

ВСУ формируют группировку для наступления на юге, заявил Рогов

Украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную территорию Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T15:26

2023-03-05T15:26

2023-03-05T16:47

специальная военная операция на украине

запорожская область

азовское море

россия

владимир рогов

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную территорию Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По словам Рогова, командование ВСУ накапливает резервы в основном в Днепропетровской области, но часть их располагается и на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожья. "На сегодня туда уже перебросили порядка 12 тысяч человек. Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — начале апреля", — заключил собеседник агентства. Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.

https://ria.ru/20230305/zaporozhe-1855970502.html

запорожская область

азовское море

россия

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запорожская область, азовское море, россия, владимир рогов, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире