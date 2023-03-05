Рейтинг@Mail.ru
ВСУ формируют группировку для наступления на юге, заявил Рогов - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 05.03.2023 (обновлено: 16:47 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/nastuplenie-1855971295.html
ВСУ формируют группировку для наступления на юге, заявил Рогов
ВСУ формируют группировку для наступления на юге, заявил Рогов - РИА Новости, 05.03.2023
ВСУ формируют группировку для наступления на юге, заявил Рогов
Украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную территорию Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T15:26
2023-03-05T16:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
азовское море
россия
владимир рогов
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_602f2c67a6d1c5706fe20ff8f5e2334a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную территорию Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По словам Рогова, командование ВСУ накапливает резервы в основном в Днепропетровской области, но часть их располагается и на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожья. "На сегодня туда уже перебросили порядка 12 тысяч человек. Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — начале апреля", — заключил собеседник агентства. Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.
https://ria.ru/20230305/zaporozhe-1855970502.html
запорожская область
азовское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc5e4413bd229b395a3613a19807b714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, азовское море, россия, владимир рогов, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Азовское море, Россия, Владимир Рогов, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), В мире
ВСУ формируют группировку для наступления на юге, заявил Рогов

Член ГСА Рогов: украинские войска формируют ударную группировку для наступления на юге

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную территорию Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
«
"Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря. Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым", — сказал он.
По словам Рогова, командование ВСУ накапливает резервы в основном в Днепропетровской области, но часть их располагается и на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожья.
"На сегодня туда уже перебросили порядка 12 тысяч человек. Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — начале апреля", — заключил собеседник агентства.
Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Город Запорожье вернет статус столицы после освобождения, заявил Рогов
Вчера, 15:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьАзовское мореРоссияВладимир РоговВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала