https://ria.ru/20230305/nastavniki-1855954774.html

Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников

Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников - РИА Новости, 05.03.2023

Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников

Минпросвещения России может создать Всероссийскую ассоциацию наставников, при министерстве уже создан координационный совет по наставничеству, сообщил министр... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:37

2023-03-05T13:37

2023-03-05T13:37

год педагога и наставника

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минпросвещения России может создать Всероссийскую ассоциацию наставников, при министерстве уже создан координационный совет по наставничеству, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. "Мы создали Координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине. ... Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников будет создана", – приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова. Он добавил, что в 2023 году будет разработан профессиональный стандарт наставника, что позволит ввести новую должность "наставник" и закрепить за ней квалификационные требования.

https://ria.ru/20230302/putin-1855395767.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)