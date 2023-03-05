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Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников - РИА Новости, 05.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:37 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/nastavniki-1855954774.html
Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников
Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников - РИА Новости, 05.03.2023
Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников
Минпросвещения России может создать Всероссийскую ассоциацию наставников, при министерстве уже создан координационный совет по наставничеству, сообщил министр... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:37
2023-03-05T13:37
год педагога и наставника
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минпросвещения России может создать Всероссийскую ассоциацию наставников, при министерстве уже создан координационный совет по наставничеству, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. "Мы создали Координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине. ... Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников будет создана", – приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова. Он добавил, что в 2023 году будет разработан профессиональный стандарт наставника, что позволит ввести новую должность "наставник" и закрепить за ней квалификационные требования.
https://ria.ru/20230302/putin-1855395767.html
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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников

Министр Кравцов: Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушка направляется в здание министерства просвещения РФ в Москве
Девушка направляется в здание министерства просвещения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка направляется в здание министерства просвещения РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минпросвещения России может создать Всероссийскую ассоциацию наставников, при министерстве уже создан координационный совет по наставничеству, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы создали Координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине. ... Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников будет создана", – приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.
Он добавил, что в 2023 году будет разработан профессиональный стандарт наставника, что позволит ввести новую должность "наставник" и закрепить за ней квалификационные требования.
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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