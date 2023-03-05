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На Херсонском направлении уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих
На Херсонском направлении уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.03.2023
На Херсонском направлении уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих
Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки более 30 украинских военных, 10 автомобилей и две гаубицы, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:35
2023-03-05T14:35
2023-03-05T14:52
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки более 30 украинских военных, 10 автомобилей и две гаубицы, сообщило в субботу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30",- говорится в сообщении военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Херсонском направлении уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих
Минобороны: на Херсонском направлении российские силы уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ