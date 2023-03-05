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На Херсонском направлении уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих

На Херсонском направлении уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.03.2023

На Херсонском направлении уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих

Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки более 30 украинских военных, 10 автомобилей и две гаубицы, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:35

2023-03-05T14:35

2023-03-05T14:52

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки более 30 украинских военных, 10 автомобилей и две гаубицы, сообщило в субботу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30",- говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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