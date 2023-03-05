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Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 05.03.2023
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13:48 05.03.2023
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Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 05.03.2023
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:48
2023-03-05T13:48
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, снег временами будет идти в течение всего дня и завтра, 6 февраля. Ночью и ранним утром несколько раз провели прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "Продолжаются работы по очистке от снега и наледи водоприемных колодцев", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Комплекс городского хозяйства Москвы: коммунальщики ликвидируют последствия снегопада

© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкУборка снега на Манежной площади в Москве
Уборка снега на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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Уборка снега на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, снег временами будет идти в течение всего дня и завтра, 6 февраля. Ночью и ранним утром несколько раз провели прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"Продолжаются работы по очистке от снега и наледи водоприемных колодцев", - дополняется в сообщении.
Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.

Автомобили коммунальной службы во время демонстрации готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону

Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.

Ремонт нижней части отвального прицепного устройства

Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.

Автопарк спецтехники в Москве. На базе ГБУ Автомобильные дороги проходит подготовка коммунальных служб к весенне-летнему сезону

На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.

Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве

Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк

Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.

Снегоуборочные машины во время парада городской техники на Садовом кольце в Москве

Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.

Снегоуборочная техника убирает снег на одной из улиц в Москве

Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.

Уборка от снега площади Киевского вокзала в Москве

Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.

Работники коммунальной службы убирают от снега пешеходную часть Крымского моста в Москве

В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
2 из 8

На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
3 из 8

Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
5 из 8

Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
7 из 8

В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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