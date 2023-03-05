https://ria.ru/20230305/moskva-1855955745.html

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 05.03.2023

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:48

2023-03-05T13:48

2023-03-05T13:48

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, снег временами будет идти в течение всего дня и завтра, 6 февраля. Ночью и ранним утром несколько раз провели прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "Продолжаются работы по очистке от снега и наледи водоприемных колодцев", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, погода