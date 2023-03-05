https://ria.ru/20230305/moskva-1855927902.html

Ефимов: город предложил инвесторам под гостиницы пять исторических зданий

Ефимов: город предложил инвесторам под гостиницы пять исторических зданий - РИА Новости, 05.03.2023

Ефимов: город предложил инвесторам под гостиницы пять исторических зданий

Власти Москвы провели роуд-шоу, где инвесторам показали пять зданий для открытия гостиниц либо по концессионному соглашению с городом, либо по результатам... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T09:16

2023-03-05T09:16

2023-03-05T09:52

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Москвы провели роуд-шоу, где инвесторам показали пять зданий для открытия гостиниц либо по концессионному соглашению с городом, либо по результатам торгов в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, по словам вице-мэра, три свободных здания общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров можно будет реконструировать для создания гостиничной сети на 90 номеров в рамках концессионного соглашения с городом."Все объекты имеют интересные архитектурные решения и находятся в уникальных исторических локациях недалеко от основных достопримечательностей столицы в районах с развитой транспортной инфраструктурой. Реализацией проекта займется инвестор, которого определят по результатам открытого конкурса, заявки на участие в нем принимаются до 27 марта", - сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Одно из зданий 1917 года постройки, где сможет разместиться около 50 номеров, расположено в районе метро Киевская, второе, также 1917 года, находится на Таганке и рассчитано на 15 номеров. Третий объект, на 27 номеров, расположен у станции метро "Сухаревская"."Одна из задач инвестора – обеспечить гармоничное сочетание исторического наследия и современных тенденций. Помимо реконструкции, победители торгов оснастят объекты новым оборудованием, инвентарем и мебелью. Концессионер также будет поддерживать здания в надлежащем состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт. Соглашение будет подписано с инвестором на 49 лет", – отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Также в ходе роуд-шоу были представлены два дома, выставленные на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Так, двухэтажный дом в Товарищеском переулке на Таганке является объектом культурного наследия, где в XIX веке родились и жили художники – братья Сергей и Константин Коровины. Второй объект находится в Замоскворечье на улице Зацепа. Подать заявки на участие в аукционах можно до 20 марта, торги пройдут 24 марта. С победителями будут заключены договоры аренды на 20 лет, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230304/moskva-1855800496.html

https://realty.ria.ru/20230303/renovatsiya-1855685446.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, коммерческая недвижимость