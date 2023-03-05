https://ria.ru/20230305/moskva-1855927902.html
Ефимов: город предложил инвесторам под гостиницы пять исторических зданий
Ефимов: город предложил инвесторам под гостиницы пять исторических зданий - РИА Новости, 05.03.2023
Ефимов: город предложил инвесторам под гостиницы пять исторических зданий
Власти Москвы провели роуд-шоу, где инвесторам показали пять зданий для открытия гостиниц либо по концессионному соглашению с городом, либо по результатам... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T09:16
2023-03-05T09:16
2023-03-05T09:52
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
коммерческая недвижимость
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cd7912fa8439664795be953aa524309.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Москвы провели роуд-шоу, где инвесторам показали пять зданий для открытия гостиниц либо по концессионному соглашению с городом, либо по результатам торгов в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, по словам вице-мэра, три свободных здания общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров можно будет реконструировать для создания гостиничной сети на 90 номеров в рамках концессионного соглашения с городом."Все объекты имеют интересные архитектурные решения и находятся в уникальных исторических локациях недалеко от основных достопримечательностей столицы в районах с развитой транспортной инфраструктурой. Реализацией проекта займется инвестор, которого определят по результатам открытого конкурса, заявки на участие в нем принимаются до 27 марта", - сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Одно из зданий 1917 года постройки, где сможет разместиться около 50 номеров, расположено в районе метро Киевская, второе, также 1917 года, находится на Таганке и рассчитано на 15 номеров. Третий объект, на 27 номеров, расположен у станции метро "Сухаревская"."Одна из задач инвестора – обеспечить гармоничное сочетание исторического наследия и современных тенденций. Помимо реконструкции, победители торгов оснастят объекты новым оборудованием, инвентарем и мебелью. Концессионер также будет поддерживать здания в надлежащем состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт. Соглашение будет подписано с инвестором на 49 лет", – отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Также в ходе роуд-шоу были представлены два дома, выставленные на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Так, двухэтажный дом в Товарищеском переулке на Таганке является объектом культурного наследия, где в XIX веке родились и жили художники – братья Сергей и Константин Коровины. Второй объект находится в Замоскворечье на улице Зацепа. Подать заявки на участие в аукционах можно до 20 марта, торги пройдут 24 марта. С победителями будут заключены договоры аренды на 20 лет, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230304/moskva-1855800496.html
https://realty.ria.ru/20230303/renovatsiya-1855685446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, коммерческая недвижимость
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Коммерческая недвижимость
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Москвы провели роуд-шоу, где инвесторам показали пять зданий для открытия гостиниц либо по концессионному соглашению с городом, либо по результатам торгов в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Так, по словам вице-мэра, три свободных здания общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров можно будет реконструировать для создания гостиничной сети на 90 номеров в рамках концессионного соглашения с городом.
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"Все объекты имеют интересные архитектурные решения и находятся в уникальных исторических локациях недалеко от основных достопримечательностей столицы в районах с развитой транспортной инфраструктурой. Реализацией проекта займется инвестор, которого определят по результатам открытого конкурса, заявки на участие в нем принимаются до 27 марта", - сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Одно из зданий 1917 года постройки, где сможет разместиться около 50 номеров, расположено в районе метро Киевская, второе, также 1917 года, находится на Таганке и рассчитано на 15 номеров. Третий объект, на 27 номеров, расположен у станции метро "Сухаревская".
"Одна из задач инвестора – обеспечить гармоничное сочетание исторического наследия и современных тенденций. Помимо реконструкции, победители торгов оснастят объекты новым оборудованием, инвентарем и мебелью. Концессионер также будет поддерживать здания в надлежащем состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт. Соглашение будет подписано с инвестором на 49 лет", – отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
.
Также в ходе роуд-шоу были представлены два дома, выставленные на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Так, двухэтажный дом в Товарищеском переулке на Таганке является объектом культурного наследия, где в XIX веке родились и жили художники – братья Сергей и Константин Коровины
. Второй объект находится в Замоскворечье на улице Зацепа. Подать заявки на участие в аукционах можно до 20 марта, торги пройдут 24 марта. С победителями будут заключены договоры аренды на 20 лет, уточняется в сообщении.
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