https://ria.ru/20230305/mogily-1855909598.html
На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил
На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил - РИА Новости, 05.03.2023
На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил
Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T01:15
2023-03-05T01:15
2023-03-05T02:55
происшествия
россия
краснодарский край
северский район
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону. Ранее в сети появилась информация о повреждении могил на кладбище в селе Михайловском, местные жители обратились в ОМВД России по Северскому району, по данным правоохранительных органов. Отмечается, что после этого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Осквернение мест захоронения). Уточняется, что полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.
https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855812598.html
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происшествия, россия, краснодарский край, северский район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Северский район
На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил
МВД: на Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения 15 могил