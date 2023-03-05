https://ria.ru/20230305/mogily-1855909598.html

На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил

На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил - РИА Новости, 05.03.2023

На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил

Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T01:15

2023-03-05T01:15

2023-03-05T02:55

происшествия

россия

краснодарский край

северский район

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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону. Ранее в сети появилась информация о повреждении могил на кладбище в селе Михайловском, местные жители обратились в ОМВД России по Северскому району, по данным правоохранительных органов. Отмечается, что после этого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Осквернение мест захоронения). Уточняется, что полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.

https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855812598.html

россия

краснодарский край

северский район

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происшествия, россия, краснодарский край, северский район