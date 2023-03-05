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На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил - РИА Новости, 05.03.2023
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01:15 05.03.2023 (обновлено: 02:55 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/mogily-1855909598.html
На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил
На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил - РИА Новости, 05.03.2023
На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил
Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T01:15
2023-03-05T02:55
происшествия
россия
краснодарский край
северский район
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону. Ранее в сети появилась информация о повреждении могил на кладбище в селе Михайловском, местные жители обратились в ОМВД России по Северскому району, по данным правоохранительных органов. Отмечается, что после этого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Осквернение мест захоронения). Уточняется, что полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.
https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855812598.html
россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, северский район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Северский район
На Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения могил

МВД: на Кубани возбудили уголовное дело из-за осквернения 15 могил

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Ранее в сети появилась информация о повреждении могил на кладбище в селе Михайловском, местные жители обратились в ОМВД России по Северскому району, по данным правоохранительных органов.
«
"В результате проведенной проверки полицейские установили 15 фактов повреждения надгробных сооружений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Осквернение мест захоронения).
Уточняется, что полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.
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