https://ria.ru/20230305/miting-1856008757.html

Жители Вены вышли на митинг против поставок оружия Украине

Жители Вены вышли на митинг против поставок оружия Украине - РИА Новости, 05.03.2023

Жители Вены вышли на митинг против поставок оружия Украине

В центре Вены несколько сотен человек вышли на митинг с требованием прекратить поставки вооружений Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T19:51

2023-03-05T19:51

2023-03-05T21:01

в мире

вена

украина

австрия

евросоюз

специальная военная операция на украине

милош земан

воздушно-космические силы россии

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ВЕНА, 5 мар — РИА Новости. В центре Вены несколько сотен человек вышли на митинг с требованием прекратить поставки вооружений Украине, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие прошли по улицам с баннерами, на которых написано "Это не наша война, подстрекателей на фронт", "Сегодня оружие, завтра — танки, послезавтра — твои сыновья", "Агитаторы, на фронт". Участники акции, в частности, выступили за нейтралитет и независимую политику Австрии. В руках митингующих были плакаты со словами "Нет диктатуре ЕС", "Против подстрекательства и за мир". Многие манифестанты взяли с собой австрийские флаги, а некоторые — российские и флаги с изображением голубя — символа мира. В феврале министр обороны страны Клаудия Таннер заявила, что Вена, несмотря на приверженность военному нейтралитету согласно конституции, не может не принять сторону Украины в нынешних обстоятельствах.При этом, как на днях подчеркнул президент Чехии Милош Земан, благодаря нейтралитету Вена могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Москвой и Киевом.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230305/avstriya-1855932157.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

вена

украина

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Митинг в Вене с требованием нейтральной позиции по Украине и прекращения поставок оружия Киеву Несколько сотен человек вышли на митинг в центре Вены, требуя нейтральной позиции Австрии в украинском конфликте и выражая протест против поставок оружия Киеву 2023-03-05T19:51 true PT0M12S

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в мире, вена, украина, австрия, евросоюз, милош земан, воздушно-космические силы россии