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Жители Вены вышли на митинг против поставок оружия Украине - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 05.03.2023 (обновлено: 21:01 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/miting-1856008757.html
Жители Вены вышли на митинг против поставок оружия Украине
Жители Вены вышли на митинг против поставок оружия Украине - РИА Новости, 05.03.2023
Жители Вены вышли на митинг против поставок оружия Украине
В центре Вены несколько сотен человек вышли на митинг с требованием прекратить поставки вооружений Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:51
2023-03-05T21:01
в мире
вена
украина
австрия
евросоюз
специальная военная операция на украине
милош земан
воздушно-космические силы россии
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ВЕНА, 5 мар — РИА Новости. В центре Вены несколько сотен человек вышли на митинг с требованием прекратить поставки вооружений Украине, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие прошли по улицам с баннерами, на которых написано "Это не наша война, подстрекателей на фронт", "Сегодня оружие, завтра — танки, послезавтра — твои сыновья", "Агитаторы, на фронт". Участники акции, в частности, выступили за нейтралитет и независимую политику Австрии. В руках митингующих были плакаты со словами "Нет диктатуре ЕС", "Против подстрекательства и за мир". Многие манифестанты взяли с собой австрийские флаги, а некоторые — российские и флаги с изображением голубя — символа мира. В феврале министр обороны страны Клаудия Таннер заявила, что Вена, несмотря на приверженность военному нейтралитету согласно конституции, не может не принять сторону Украины в нынешних обстоятельствах.При этом, как на днях подчеркнул президент Чехии Милош Земан, благодаря нейтралитету Вена могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Москвой и Киевом.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230305/avstriya-1855932157.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
вена
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Митинг в Вене с требованием нейтральной позиции по Украине и прекращения поставок оружия Киеву
Несколько сотен человек вышли на митинг в центре Вены, требуя нейтральной позиции Австрии в украинском конфликте и выражая протест против поставок оружия Киеву
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в мире, вена, украина, австрия, евросоюз, милош земан, воздушно-космические силы россии
В мире, Вена, Украина, Австрия, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Милош Земан, Воздушно-космические силы России
Жители Вены вышли на митинг против поставок оружия Украине

В центре Вены сотни людей вышли на митинг против поставок оружия Украине

Читать ria.ru в
ВЕНА, 5 мар — РИА Новости. В центре Вены несколько сотен человек вышли на митинг с требованием прекратить поставки вооружений Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие прошли по улицам с баннерами, на которых написано "Это не наша война, подстрекателей на фронт", "Сегодня оружие, завтра — танки, послезавтра — твои сыновья", "Агитаторы, на фронт".
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Участники акции, в частности, выступили за нейтралитет и независимую политику Австрии. В руках митингующих были плакаты со словами "Нет диктатуре ЕС", "Против подстрекательства и за мир".
Многие манифестанты взяли с собой австрийские флаги, а некоторые — российские и флаги с изображением голубя — символа мира.
В феврале министр обороны страны Клаудия Таннер заявила, что Вена, несмотря на приверженность военному нейтралитету согласно конституции, не может не принять сторону Украины в нынешних обстоятельствах.

По последним оценкам, Австрия занимает четвертое место по объемам предоставляемой ВСУ военной помощи.

При этом, как на днях подчеркнул президент Чехии Милош Земан, благодаря нейтралитету Вена могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Москвой и Киевом.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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