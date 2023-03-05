https://ria.ru/20230305/miting-1855959336.html

Украинские войска ударили по Волновахе во время митинга памяти "Вохи"

Украинские войска ударили по Волновахе во время митинга памяти "Вохи" - РИА Новости, 05.03.2023

Украинские войска ударили по Волновахе во время митинга памяти "Вохи"

Украинские войска нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города Волноваха в ДНР, когда там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:14

2023-03-05T14:14

2023-03-05T14:46

донецкая народная республика

россия

волноваха

денис пушилин

lockheed martin

bae systems

владимир жога

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города Волноваха в ДНР, когда там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги, сообщил журналистам глава администрации Волновахского района Константин Зинченко. "Полностью разбомбили здание бывшего дома быта рядом с домом культуры, где мы как раз проводили торжественное собрание в память Героя ДНР и России Владимира Жоги. Был полный зал детей. Буквально в 40 метрах был прилет. Нас всех быстро эвакуировали, разошлись", — рассказал Зинченко. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Жоге. Бюст на гранитном постаменте изображает комбата в парадном кителе с полковничьими погонами, со всеми наградами и в берете с кокардой своего подразделения. Владимир Жога родился в Донецке 26 мая 1993 года, в ополчение пришел в 2014 году, имел позывной "Воха". После гибели основателя и первого комбата "Спарты" Арсена Павлова ("Моторолы") в октябре 2016 года стал командовать батальоном в возрасте 23 лет. Погиб 5 марта в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России. Таким образом, "Воха" стал первым военным ДНР, удостоенным двух высших званий обеих стран. Его именем 18 марта 2022 года названа главная улица Волновахи, которая после 2014 года носила название одного из подразделений украинской армии.

https://ria.ru/20230305/zhoga-1855924689.html

https://ria.ru/20230221/volnovakha-1853347464.html

донецкая народная республика

россия

волноваха

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Последствия ударов киевских боевиков из HIMARS по Волновахе Последствия ударов киевских боевиков из HIMARS по Волновахе 2023-03-05T14:14 true PT0M56S

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, волноваха, денис пушилин, lockheed martin , bae systems, владимир жога, происшествия