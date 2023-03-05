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В ЛНР два мирных жителя подорвались на минах - РИА Новости, 05.03.2023
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21:56 05.03.2023 (обновлено: 23:19 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/miny-1856021780.html
В ЛНР два мирных жителя подорвались на минах
В ЛНР два мирных жителя подорвались на минах - РИА Новости, 05.03.2023
В ЛНР два мирных жителя подорвались на минах
Два мирных жителя подорвались на минах в населенном пункте Золотое-5 в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации города Первомайск Сергей... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T21:56
2023-03-05T23:19
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
происшествия
донецкая народная республика
оон
сцкк
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Два мирных жителя подорвались на минах в населенном пункте Золотое-5 в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации города Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале."Мирный житель города Золотое-5, мужчина 1967 года рождения, получил тяжелейшие травмы, подорвавшись сразу на двух минах, установленных на бывшей линии разграничения. Инцидент случился вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы. &lt;…&gt; Мужчина в тяжелом состоянии с диагнозом "травматическая ампутация обеих нижних конечностей" был доставлен в Стахановскую центральную городскую больницу", — рассказал чиновник.По его словам, ближе к вечеру в этом же городе на мине подорвался еще один местный житель, он умер от полученных травм."На территории бывшей линии разграничения вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы, на неустановленном предмете подорвался житель города Золотое-5, мужчина 1987 года рождения", — написал Колягин.В воскресенье днем представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в Донецке подросток получил ранения при подрыве на противопехотной мине "Лепесток".Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении киевским режимом "Лепестков" против мирных граждан в Донбассе. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, киевские власти нарушают взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
https://ria.ru/20230224/razminirovanie-1854208725.html
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первомайск, луганская народная республика, происшествия, донецкая народная республика, оон, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Происшествия, Донецкая Народная Республика, ООН, СЦКК
В ЛНР два мирных жителя подорвались на минах

Мэр Первомайска Колягин: в городе Золотое-5 в ЛНР два мирных жителя подорвались на минах

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФрагмент мины
Фрагмент мины - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Фрагмент мины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Два мирных жителя подорвались на минах в населенном пункте Золотое-5 в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации города Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале.
"Мирный житель города Золотое-5, мужчина 1967 года рождения, получил тяжелейшие травмы, подорвавшись сразу на двух минах, установленных на бывшей линии разграничения. Инцидент случился вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы. <…> Мужчина в тяжелом состоянии с диагнозом "травматическая ампутация обеих нижних конечностей" был доставлен в Стахановскую центральную городскую больницу", — рассказал чиновник.
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По его словам, ближе к вечеру в этом же городе на мине подорвался еще один местный житель, он умер от полученных травм.
"На территории бывшей линии разграничения вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы, на неустановленном предмете подорвался житель города Золотое-5, мужчина 1987 года рождения", — написал Колягин.
В воскресенье днем представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в Донецке подросток получил ранения при подрыве на противопехотной мине "Лепесток".
Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении киевским режимом "Лепестков" против мирных граждан в Донбассе. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, киевские власти нарушают взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаООНСЦКК
 
 
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