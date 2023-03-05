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В Донецке подросток пострадал из-за подрыва на мине "Лепесток" - РИА Новости, 05.03.2023
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20:11 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/mina-1856011500.html
В Донецке подросток пострадал из-за подрыва на мине "Лепесток"
В Донецке подросток пострадал из-за подрыва на мине "Лепесток" - РИА Новости, 05.03.2023
В Донецке подросток пострадал из-за подрыва на мине "Лепесток"
Подросток получил ранения при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:11
2023-03-05T20:11
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Подросток получил ранения при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По проспекту Семашко, 37 "а" в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854422063.html
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в мире, оон, сцкк, донецк, донецкая народная республика, украина, происшествия
В мире, ООН, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В Донецке подросток пострадал из-за подрыва на мине "Лепесток"

Представительство ДНР: в Донецке подросток пострадал из-за подрыва на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Подросток получил ранения при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По проспекту Семашко, 37 "а" в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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