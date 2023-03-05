https://ria.ru/20230305/metro-1855909047.html

Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро

Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро - РИА Новости, 05.03.2023

Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро

Зарубежные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии московского метро. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T01:25

2023-03-05T01:25

2023-03-05T09:33

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Зарубежные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии московского метро.На канале Window to Moscow появилось видео, посвященное новым станциям московской подземки. Зрители смогли оценить красоту, удобство и архитектуру станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская", "Варшавская", а также комфорт современных поездов с широкими дверями, зарядными портами, сенсорными панелями и сквозными проходами между вагонами."Очень красиво и чисто, не так, как у нас! Привет из Франции", — написал один из пользователей."Это произведение искусства!! Идеальный союз истории и современности, архитектуры и искусства. Здесь чисто, безопасно. Я очень впечатлен", — отметил зритель из Польши."Весьма красиво, в отличие от американских городов",— поделился мнением еще один пользователь.Открытие полностью построенной Большой кольцевой линии московского метро состоялось 1 марта 2023 года. БКЛ — самая длинная в мире кольцевая линия метро, соединяющая все существующие и проектируемые радиальные ветки.

https://ria.ru/20230303/bkl-1855581193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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