https://ria.ru/20230305/metro-1855909047.html
Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро
Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро - РИА Новости, 05.03.2023
Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро
Зарубежные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии московского метро. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T01:25
2023-03-05T01:25
2023-03-05T09:33
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Зарубежные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии московского метро.На канале Window to Moscow появилось видео, посвященное новым станциям московской подземки. Зрители смогли оценить красоту, удобство и архитектуру станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская", "Варшавская", а также комфорт современных поездов с широкими дверями, зарядными портами, сенсорными панелями и сквозными проходами между вагонами."Очень красиво и чисто, не так, как у нас! Привет из Франции", — написал один из пользователей."Это произведение искусства!! Идеальный союз истории и современности, архитектуры и искусства. Здесь чисто, безопасно. Я очень впечатлен", — отметил зритель из Польши."Весьма красиво, в отличие от американских городов",— поделился мнением еще один пользователь.Открытие полностью построенной Большой кольцевой линии московского метро состоялось 1 марта 2023 года. БКЛ — самая длинная в мире кольцевая линия метро, соединяющая все существующие и проектируемые радиальные ветки.
https://ria.ru/20230303/bkl-1855581193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, польша, нью-йорк (город), токио, франция, сша, общество, московский метрополитен
В мире, Москва, Польша, Нью-Йорк (город), Токио, Франция, США, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Московский метрополитен
Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро
Зарубежные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций московского метро
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Зарубежные пользователи YouTube восхитились
красотой новых станций Большой кольцевой линии московского метро.
На канале Window to Moscow появилось видео, посвященное новым станциям московской подземки. Зрители смогли оценить красоту, удобство и архитектуру станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская", "Варшавская", а также комфорт современных поездов с широкими дверями, зарядными портами, сенсорными панелями и сквозными проходами между вагонами.
"Очень красиво и чисто, не так, как у нас! Привет из Франции", — написал один из пользователей.
«
"Это прекрасное метро. Атмосфера здесь лучше, чем в токийском метро", — добавил другой.
"Это произведение искусства!! Идеальный союз истории и современности, архитектуры и искусства. Здесь чисто, безопасно. Я очень впечатлен", — отметил зритель из Польши
.
"Весьма красиво, в отличие от американских городов",— поделился мнением еще один пользователь.
«
"Абсолютно сногсшибательно! В Нью-Йорке мы ездим в метро с крысами. Наши поезда постоянно сходят с рельсов. А самое главное, что наше правительство не заинтересовано тратить деньги на собственный народ, но любит наносить ущерб другим странам", — посетовал комментатор.
Открытие полностью построенной Большой кольцевой линии московского метро состоялось 1 марта 2023 года. БКЛ — самая длинная в мире кольцевая линия метро, соединяющая все существующие и проектируемые радиальные ветки.
БКЛ: схема и история создания Большой кольцевой линии метро в Москве