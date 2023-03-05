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Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро - РИА Новости, 05.03.2023
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01:25 05.03.2023 (обновлено: 09:33 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/metro-1855909047.html
Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро
Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро - РИА Новости, 05.03.2023
Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро
Зарубежные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии московского метро. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T01:25
2023-03-05T09:33
в мире
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нью-йорк (город)
токио
франция
сша
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Зарубежные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии московского метро.На канале Window to Moscow появилось видео, посвященное новым станциям московской подземки. Зрители смогли оценить красоту, удобство и архитектуру станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская", "Варшавская", а также комфорт современных поездов с широкими дверями, зарядными портами, сенсорными панелями и сквозными проходами между вагонами."Очень красиво и чисто, не так, как у нас! Привет из Франции", — написал один из пользователей."Это произведение искусства!! Идеальный союз истории и современности, архитектуры и искусства. Здесь чисто, безопасно. Я очень впечатлен", — отметил зритель из Польши."Весьма красиво, в отличие от американских городов",— поделился мнением еще один пользователь.Открытие полностью построенной Большой кольцевой линии московского метро состоялось 1 марта 2023 года. БКЛ — самая длинная в мире кольцевая линия метро, соединяющая все существующие и проектируемые радиальные ветки.
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в мире, москва, польша, нью-йорк (город), токио, франция, сша, общество, московский метрополитен
В мире, Москва, Польша, Нью-Йорк (город), Токио, Франция, США, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Московский метрополитен
Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро

Зарубежные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций московского метро

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПассажиры на станции "Рижская" Большой кольцевой линии Московского метро
Пассажиры на станции Рижская Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Зарубежные пользователи YouTube восхитились красотой новых станций Большой кольцевой линии московского метро.
На канале Window to Moscow появилось видео, посвященное новым станциям московской подземки. Зрители смогли оценить красоту, удобство и архитектуру станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская", "Варшавская", а также комфорт современных поездов с широкими дверями, зарядными портами, сенсорными панелями и сквозными проходами между вагонами.
"Очень красиво и чисто, не так, как у нас! Привет из Франции", — написал один из пользователей.
«
"Это прекрасное метро. Атмосфера здесь лучше, чем в токийском метро", — добавил другой.
"Это произведение искусства!! Идеальный союз истории и современности, архитектуры и искусства. Здесь чисто, безопасно. Я очень впечатлен", — отметил зритель из Польши.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Инфографика
"Весьма красиво, в отличие от американских городов",— поделился мнением еще один пользователь.
«

"Абсолютно сногсшибательно! В Нью-Йорке мы ездим в метро с крысами. Наши поезда постоянно сходят с рельсов. А самое главное, что наше правительство не заинтересовано тратить деньги на собственный народ, но любит наносить ущерб другим странам", — посетовал комментатор.

Открытие полностью построенной Большой кольцевой линии московского метро состоялось 1 марта 2023 года. БКЛ — самая длинная в мире кольцевая линия метро, соединяющая все существующие и проектируемые радиальные ветки.
БКЛ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
БКЛ: схема и история создания Большой кольцевой линии метро в Москве
3 марта, 12:27
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВ миреМоскваПольшаНью-Йорк (город)ТокиоФранцияСШАОбществоМосковский метрополитен
 
 
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