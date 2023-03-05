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В ДНР пресекли незаконное собрание молодежи в Макеевке - РИА Новости, 05.03.2023
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17:31 05.03.2023 (обновлено: 18:24 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/makeevka-1855990791.html
В ДНР пресекли незаконное собрание молодежи в Макеевке
В ДНР пресекли незаконное собрание молодежи в Макеевке - РИА Новости, 05.03.2023
В ДНР пресекли незаконное собрание молодежи в Макеевке
МВД ДНР пресекло незаконное собрание молодёжи в субботу в Макеевке, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T17:31
2023-03-05T18:24
в мире
донецкая народная республика
украина
роман храменков
алексей кулемзин (донецк)
макеевка
василий пискарев
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. МВД ДНР пресекло незаконное собрание молодёжи в субботу в Макеевке, сообщила пресс-служба министерства. "Четвёртого марта в центре Макеевки собралась группа несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет. Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике полностью контролировали ситуацию и не допустили нарушений общественного порядка. Шесть несовершеннолетних задержаны, с ними проведена профилактическая беседа о недопущении подобных действий. После проведения проверки подростки были поставлены на учет в службе по делам несовершеннолетних", - информирует министерство. МВД ДНР призвало граждан соблюдать общественный порядок и не допускать правонарушений. "Скопления людей представляют собой потенциальную мишень для представителей вооруженных формирований Украины, которые ежедневно осуществляют артиллерийские обстрелы жилых районов городов ДНР. Кроме того, на период действия военного положения массовые сборы на территории Донецкой Народной Республики запрещены", - напомнили в пресс-службе. По сообщениям горожан в соцсетях, в субботу днем в городе Макеевка собралось несколько десятков молодых людей, предположительно относящихся к течению "Редан". Мэры Донецка и Енакиево в ДНР предупредили горожан о вредоносности молодежной группировки "Редан", за которой стоят "украинские информационные диверсанты". "Украинские информационные диверсанты "подогревают" тему в интернете, усиливая агрессивный настрой молодежи. Уважаемые родители, обращайте внимание на поведение ребенка, его контакты в соцсетях, контролируйте досуг. Разъясните, что участие в несанкционированных мероприятиях и применение насилия - это противоправные действия", - призвал горожан в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Об угрозе предупредил и мэр Енакиево Роман Храменков. "Редан" - это провокация против российской молодежи, которая привела к подростковым дракам в нескольких городах РФ. Их появление в медиапространстве - искусственно раздутый повод, который активно распространялся украинской пропагандой", - написал Храменков в своем Telegram-канале. Он призвал взрослых жителей города "беречь детей от подобных провокаций". Неформальная молодежная группировка "Рёдан" получила известность после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями. Стычки происходят в общественных местах в различных городах России, Украины и Белоруссии, нарушителей закона задерживает полиция. Молодые люди, причисляющие себя к движению, в названии, одежде и символике подражают группировке "Рёдан" из культовой манга Hunter x Hunter. Символом группировки является паук, у каждого члена группировки есть номер. В манга члены группы описаны как однозначно отрицательные персонажи, промышляющие воровством и разбоем. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев заявлял, что надо разобраться, не стоят ли за этой группировкой представители недружественных стран, "единственная цель которых - дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь".
https://ria.ru/20230301/redan-1855145757.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, роман храменков, алексей кулемзин (донецк), макеевка, василий пискарев
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Роман Храменков, Алексей Кулемзин (Донецк), Макеевка, Василий Пискарев
В ДНР пресекли незаконное собрание молодежи в Макеевке

МВД ДНР пресекло незаконное собрание несовершеннолетних от семи до 18 лет в Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. МВД ДНР пресекло незаконное собрание молодёжи в субботу в Макеевке, сообщила пресс-служба министерства.
"Четвёртого марта в центре Макеевки собралась группа несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет. Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике полностью контролировали ситуацию и не допустили нарушений общественного порядка. Шесть несовершеннолетних задержаны, с ними проведена профилактическая беседа о недопущении подобных действий. После проведения проверки подростки были поставлены на учет в службе по делам несовершеннолетних", - информирует министерство.
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МВД ДНР призвало граждан соблюдать общественный порядок и не допускать правонарушений. "Скопления людей представляют собой потенциальную мишень для представителей вооруженных формирований Украины, которые ежедневно осуществляют артиллерийские обстрелы жилых районов городов ДНР. Кроме того, на период действия военного положения массовые сборы на территории Донецкой Народной Республики запрещены", - напомнили в пресс-службе.
По сообщениям горожан в соцсетях, в субботу днем в городе Макеевка собралось несколько десятков молодых людей, предположительно относящихся к течению "Редан".
Мэры Донецка и Енакиево в ДНР предупредили горожан о вредоносности молодежной группировки "Редан", за которой стоят "украинские информационные диверсанты". "Украинские информационные диверсанты "подогревают" тему в интернете, усиливая агрессивный настрой молодежи. Уважаемые родители, обращайте внимание на поведение ребенка, его контакты в соцсетях, контролируйте досуг. Разъясните, что участие в несанкционированных мероприятиях и применение насилия - это противоправные действия", - призвал горожан в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Об угрозе предупредил и мэр Енакиево Роман Храменков. "Редан" - это провокация против российской молодежи, которая привела к подростковым дракам в нескольких городах РФ. Их появление в медиапространстве - искусственно раздутый повод, который активно распространялся украинской пропагандой", - написал Храменков в своем Telegram-канале. Он призвал взрослых жителей города "беречь детей от подобных провокаций".
Неформальная молодежная группировка "Рёдан" получила известность после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями. Стычки происходят в общественных местах в различных городах России, Украины и Белоруссии, нарушителей закона задерживает полиция. Молодые люди, причисляющие себя к движению, в названии, одежде и символике подражают группировке "Рёдан" из культовой манга Hunter x Hunter. Символом группировки является паук, у каждого члена группировки есть номер. В манга члены группы описаны как однозначно отрицательные персонажи, промышляющие воровством и разбоем. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев заявлял, что надо разобраться, не стоят ли за этой группировкой представители недружественных стран, "единственная цель которых - дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь".
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В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоман ХраменковАлексей Кулемзин (Донецк)МакеевкаВасилий Пискарев
 
 
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