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Украинцы в Сети пришли в ярость из-за "пророссийской" рекламы Louis Vuitton - РИА Новости, 05.03.2023
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16:11 05.03.2023 (обновлено: 22:49 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/lv-1855979006.html
Украинцы в Сети пришли в ярость из-за "пророссийской" рекламы Louis Vuitton
Украинцы в Сети пришли в ярость из-за "пророссийской" рекламы Louis Vuitton - РИА Новости, 05.03.2023
Украинцы в Сети пришли в ярость из-за "пророссийской" рекламы Louis Vuitton
Проукраинские пользователи Instagram* жестко раскритиковали бренд Louis Vuitton за промо, в котором используется символ компании V и французский флаг. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:11
2023-03-05T22:49
россия
москва
донецкая народная республика
louis vuitton
украина
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Проукраинские пользователи Instagram* жестко раскритиковали бренд Louis Vuitton за промо, в котором используется символ компании V и французский флаг.Комментаторы посчитали, что белый, синий и красный цвета присутствуют только в российском триколоре, а буква V означает поддержку Москвы, поэтому оставили под публикацией большое количество гневных сообщений. Тем временем другая часть пользователей начала подшучивать над недовольными. "Больше, чем Louis Vuitton, с названием повезло только Zadig&amp;Voltaire", — написал один из подписчиков."Как в современном мире поднять охваты до небывалых высот", — констатировал другой."Знатный троллинг и красивый триколор", — отметил третий."Черный, синий, красный… Флаг ДНР, не иначе", — пошутили пользователи.После начала российской спецоперации на Украине на Западе начали "отменять" все российское. Объектами агрессии становятся дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, сами россияне и граждане, поддерживающие действия Москвы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия
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донецкая народная республика
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россия, москва, донецкая народная республика, louis vuitton, украина, в мире
Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Louis Vuitton, Украина, В мире
Украинцы в Сети пришли в ярость из-за "пророссийской" рекламы Louis Vuitton

Пользователи Instagram обвинили LV в поддержке России из-за рекламы с флагом Франции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип Louis Vuitton в витрине ГУМа в Москве
Логотип Louis Vuitton в витрине ГУМа в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Логотип Louis Vuitton в витрине ГУМа в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Проукраинские пользователи Instagram* жестко раскритиковали бренд Louis Vuitton за промо, в котором используется символ компании V и французский флаг.
Комментаторы посчитали, что белый, синий и красный цвета присутствуют только в российском триколоре, а буква V означает поддержку Москвы, поэтому оставили под публикацией большое количество гневных сообщений. Тем временем другая часть пользователей начала подшучивать над недовольными.
"Больше, чем Louis Vuitton, с названием повезло только Zadig&Voltaire", — написал один из подписчиков.
"Как в современном мире поднять охваты до небывалых высот", — констатировал другой.
"Знатный троллинг и красивый триколор", — отметил третий.
«
"У людей истерика от трех цветов", — сыронизировал еще один комментатор.
"Черный, синий, красный… Флаг ДНР, не иначе", — пошутили пользователи.
После начала российской спецоперации на Украине на Западе начали "отменять" все российское. Объектами агрессии становятся дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, сами россияне и граждане, поддерживающие действия Москвы.
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2 марта, 01:48
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаLouis VuittonУкраинаВ мире
 
 
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