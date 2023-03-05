Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 05.03.2023 (обновлено: 09:27 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/lnr-1855918583.html
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2023
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР
Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T06:04
2023-03-05T09:27
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855924578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5899839af4698965040cf6362a66368f.jpg
ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских войск. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров. "Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. По докладам с наблюдательных пунктов передовых нашей пехоты выявлена была активность противника, цель была поражена, активность была прекращена", — рассказал командир батареи с позывным Герань. По его словам, второй целью оказалась группа пехоты , которую удалось остановить.Он подчеркнул, что артиллеристы работают точно и аккуратно, эффективно принимая корректировки от передовых наблюдательных пунктов.
https://ria.ru/20230305/voennoplennyy-1855914002.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Работаем точно, аккуратно" – десантник о поражении из минометов пехоты противника в ЛНР
Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских войск. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров.
2023-03-05T06:04
true
PT2M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855924578_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_72073a50d68160a68b4bd5fd945d80c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Луганская Народная Республика
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР

Российские десантники поразили из минометов наблюдательный пункт и пехоту противника в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских войск.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров.
"Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. По докладам с наблюдательных пунктов передовых нашей пехоты выявлена была активность противника, цель была поражена, активность была прекращена", — рассказал командир батареи с позывным Герань.
По его словам, второй целью оказалась группа пехоты , которую удалось остановить.
«

"В данный момент противник находится на удалении примерно 400 метров от переднего края позиций нашей пехоты", — добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что артиллеристы работают точно и аккуратно, эффективно принимая корректировки от передовых наблюдательных пунктов.
Украинский солдат рассказал, почему сдался в плен российским военным - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Украинский военнопленный рассказал о "наплевательском отношении" к солдатам
03:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала