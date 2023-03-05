https://ria.ru/20230305/lnr-1855918583.html

Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР

Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2023

Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР

Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T06:04

2023-03-05T06:04

2023-03-05T09:27

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских войск. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров. "Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. По докладам с наблюдательных пунктов передовых нашей пехоты выявлена была активность противника, цель была поражена, активность была прекращена", — рассказал командир батареи с позывным Герань. По его словам, второй целью оказалась группа пехоты , которую удалось остановить.Он подчеркнул, что артиллеристы работают точно и аккуратно, эффективно принимая корректировки от передовых наблюдательных пунктов.

https://ria.ru/20230305/voennoplennyy-1855914002.html

луганская народная республика

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"Работаем точно, аккуратно" – десантник о поражении из минометов пехоты противника в ЛНР Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских войск. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров. 2023-03-05T06:04 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии, луганская народная республика