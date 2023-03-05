https://ria.ru/20230305/lnr-1855918583.html
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2023
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР
Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T06:04
2023-03-05T06:04
2023-03-05T09:27
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских войск. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров. "Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. По докладам с наблюдательных пунктов передовых нашей пехоты выявлена была активность противника, цель была поражена, активность была прекращена", — рассказал командир батареи с позывным Герань. По его словам, второй целью оказалась группа пехоты , которую удалось остановить.Он подчеркнул, что артиллеристы работают точно и аккуратно, эффективно принимая корректировки от передовых наблюдательных пунктов.
https://ria.ru/20230305/voennoplennyy-1855914002.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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"Работаем точно, аккуратно" – десантник о поражении из минометов пехоты противника в ЛНР
Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских войск. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров.
2023-03-05T06:04
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РИА Новости
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безопасность, технологии, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Луганская Народная Республика
Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР
Российские десантники поразили из минометов наблюдательный пункт и пехоту противника в ЛНР
ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Российские десантники в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики нанесли удар из минометов по наблюдательному пункту и пехоте украинских войск.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы батареи, применяющей минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров.
"Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. По докладам с наблюдательных пунктов передовых нашей пехоты выявлена была активность противника, цель была поражена, активность была прекращена", — рассказал командир батареи с позывным Герань.
По его словам, второй целью оказалась группа пехоты , которую удалось остановить.
«
"В данный момент противник находится на удалении примерно 400 метров от переднего края позиций нашей пехоты", — добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что артиллеристы работают точно и аккуратно, эффективно принимая корректировки от передовых наблюдательных пунктов.
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