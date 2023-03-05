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В Лисичанске заявили, что ВСУ целились по мирным жителям в очереди за водой

В Лисичанске заявили, что ВСУ целились по мирным жителям в очереди за водой - РИА Новости, 05.03.2023

В Лисичанске заявили, что ВСУ целились по мирным жителям в очереди за водой

Во время обстрела Лисичанска украинские войска целились в мирных жителей, стоявших в очереди за водой, заявила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T18:36

2023-03-05T18:36

2023-03-05T20:49

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специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Во время обстрела Лисичанска украинские войска целились в мирных жителей, стоявших в очереди за водой, заявила администрация города в Telegram-канале.В воскресенье днем представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики открыли по населенному пункту огонь из артиллерии калибра 155 миллиметров."Мирные жители ожидали приезда машины, которая доставляет воду. Удар был направлен именно по ним. Жертвой атаки стал один мужчина. Семь человек получили осколочные ранения разной степени", — говорится в публикации.По мнению временно исполняющего обязанности главы администрации Андрея Скорого, таким образом киевский режим пытался запугать горожан.В начале февраля врио мэра рассказывал, что сейчас Лисичанск "живет нормальной жизнью прифронтового города". Там полностью восстановили водоснабжение, работают магазин, ходит транспорт, отметил он.Летом прошлого года ВСУ, оставляя населенный пункт, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. Во время боев оказались повреждены важные объекты инфраструктуры.

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киев

луганская народная республика

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в мире, лисичанск, киев, луганская народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины