https://ria.ru/20230305/liniya-1855906401.html
Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО
Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО - РИА Новости, 05.03.2023
Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО
Министерство обороны России открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T00:43
2023-03-05T00:43
2023-03-05T02:15
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий чернышенко
безопасность
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министерство обороны России открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что горячая линия 122 обработала почти полмиллиона звонков со всей страны по вопросам частичной мобилизации. "В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции - 117. Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы – 122", — говорится в публикации министерства.Информирование граждан по вопросам частичной мобилизации на горячей линии началось 22 сентября. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки.
https://ria.ru/20230303/perepodgotovka-1855595222.html
https://ria.ru/20230302/nagradili-1855403876.html
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россия, дмитрий чернышенко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Чернышенко, Безопасность
Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО
Минобороны России сообщило, что открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО