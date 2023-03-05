Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:43 05.03.2023 (обновлено: 02:15 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/liniya-1855906401.html
Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО
Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО - РИА Новости, 05.03.2023
Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО
Министерство обороны России открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T00:43
2023-03-05T02:15
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий чернышенко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843892576_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_294801c652db1884a390500c2f1f406e.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министерство обороны России открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что горячая линия 122 обработала почти полмиллиона звонков со всей страны по вопросам частичной мобилизации. "В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции - 117. Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы – 122", — говорится в публикации министерства.Информирование граждан по вопросам частичной мобилизации на горячей линии началось 22 сентября. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки.
https://ria.ru/20230303/perepodgotovka-1855595222.html
https://ria.ru/20230302/nagradili-1855403876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843892576_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_1befb08563a6d3b7f41d9e363f6c79f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Чернышенко, Безопасность
Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО

Минобороны России сообщило, что открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСелекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ
Селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министерство обороны России открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что горячая линия 122 обработала почти полмиллиона звонков со всей страны по вопросам частичной мобилизации.
Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Ленобласть создаст программы переподготовки для участников СВО
3 марта, 12:50
"В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции - 117. Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы – 122", — говорится в публикации министерства.
Информирование граждан по вопросам частичной мобилизации на горячей линии началось 22 сентября. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки.
В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным
2 марта, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ЧернышенкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала