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Лидер турецкой партии назвала условие для возвращения в "Народный альянс" - РИА Новости, 05.03.2023
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21:58 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/lider-1856022128.html
Лидер турецкой партии назвала условие для возвращения в "Народный альянс"
Лидер турецкой партии назвала условие для возвращения в "Народный альянс" - РИА Новости, 05.03.2023
Лидер турецкой партии назвала условие для возвращения в "Народный альянс"
Лидер турецкой оппозиционной "Хорошей партии" (İyi parti) Мерал Акшенер заявила, что готова вернуться в оппозиционный "Народный альянс", если лидер... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T21:58
2023-03-05T21:58
в мире
турция
стамбул
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
народный альянс
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Лидер турецкой оппозиционной "Хорошей партии" (İyi parti) Мерал Акшенер заявила, что готова вернуться в оппозиционный "Народный альянс", если лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу примет кандидатуры мэров Стамбула и Анкары на предстоящих 14 мая президентских выборах. Ранее Акшенер намекнула на выход из альянса шести турецких оппозиционных партий, заявив, что он больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке, так как, по его словам, его оппоненты "беспокоятся не о народе, а о своей собственности". "Если Кылычдароглу примет кандидатуру Имамоглу или Яваша, я вернусь к "столу шести" (так эксперты и журналисты в Турции называют регулярные собрания оппозиционного блока) без всякой гордости. Главное - победа на выборах, главное, чтобы мы победили Эрдогана", - приводит слова Акшенер портал Haberler.com. Не менее 43% турок готовы проголосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кылычдароглу более 30%, свидетельствуют результаты одного из первых проведенных после землетрясений опросов общественного мнения компании Optimar. Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. По итогам заседания в четверг имя кандидата не было обнародовано, планируется еще одна встреча в понедельник.
https://ria.ru/20230303/oppozitsiya-1855771239.html
https://ria.ru/20230205/erdogan-1849901658.html
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стамбул
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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, народный альянс
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Народный альянс
Лидер турецкой партии назвала условие для возвращения в "Народный альянс"

Лидер "Хорошей партии" Акшенер призвала утвердить кандидатов в мэры Стамбула и Анкары

© AFP 2023 / Adem AltanЛидер "Хорошей партии" Мерал Акшенер
Лидер Хорошей партии Мерал Акшенер - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
Лидер "Хорошей партии" Мерал Акшенер. Архивное фото
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Лидер турецкой оппозиционной "Хорошей партии" (İyi parti) Мерал Акшенер заявила, что готова вернуться в оппозиционный "Народный альянс", если лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу примет кандидатуры мэров Стамбула и Анкары на предстоящих 14 мая президентских выборах.
Ранее Акшенер намекнула на выход из альянса шести турецких оппозиционных партий, заявив, что он больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке, так как, по его словам, его оппоненты "беспокоятся не о народе, а о своей собственности".
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Источник: "Хорошая партия" не приняла решение о выходе из оппозиции Турции
3 марта, 22:13
"Если Кылычдароглу примет кандидатуру Имамоглу или Яваша, я вернусь к "столу шести" (так эксперты и журналисты в Турции называют регулярные собрания оппозиционного блока) без всякой гордости. Главное - победа на выборах, главное, чтобы мы победили Эрдогана", - приводит слова Акшенер портал Haberler.com.
Не менее 43% турок готовы проголосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кылычдароглу более 30%, свидетельствуют результаты одного из первых проведенных после землетрясений опросов общественного мнения компании Optimar.
Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. По итогам заседания в четверг имя кандидата не было обнародовано, планируется еще одна встреча в понедельник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции
5 февраля, 21:55
 
В миреТурцияСтамбулАнкара (провинция)Кемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганНародный альянс
 
 
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