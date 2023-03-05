Лидер турецкой партии назвала условие для возвращения в "Народный альянс"
Лидер "Хорошей партии" Акшенер призвала утвердить кандидатов в мэры Стамбула и Анкары
Лидер "Хорошей партии" Мерал Акшенер. Архивное фото
АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Лидер турецкой оппозиционной "Хорошей партии" (İyi parti) Мерал Акшенер заявила, что готова вернуться в оппозиционный "Народный альянс", если лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу примет кандидатуры мэров Стамбула и Анкары на предстоящих 14 мая президентских выборах.
Ранее Акшенер намекнула на выход из альянса шести турецких оппозиционных партий, заявив, что он больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке, так как, по его словам, его оппоненты "беспокоятся не о народе, а о своей собственности".
"Если Кылычдароглу примет кандидатуру Имамоглу или Яваша, я вернусь к "столу шести" (так эксперты и журналисты в Турции называют регулярные собрания оппозиционного блока) без всякой гордости. Главное - победа на выборах, главное, чтобы мы победили Эрдогана", - приводит слова Акшенер портал Haberler.com.
Не менее 43% турок готовы проголосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кылычдароглу более 30%, свидетельствуют результаты одного из первых проведенных после землетрясений опросов общественного мнения компании Optimar.
Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. По итогам заседания в четверг имя кандидата не было обнародовано, планируется еще одна встреча в понедельник.