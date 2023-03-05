Рейтинг@Mail.ru
На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/ldina-1855933155.html
На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками
На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками - РИА Новости, 05.03.2023
На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками
Спасательная операция проводится в воскресенье в Долинском районе Сахалина, информирует пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T09:58
2023-03-05T09:58
происшествия
сахалин
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599859994_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aaea6c4b6d7f1a0d4de190d39638a7c7.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар – РИА Новости. Спасательная операция проводится в воскресенье в Долинском районе Сахалина, информирует пресс-служба регионального главка МЧС России. "Сообщение об отрыве льда с рыбаками от с. Стародубское до с. Взморье Долинского района поступило 5 марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области по системе 11. По предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, на место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники МВД и ГИМС Долинского района.
https://ria.ru/20211215/rybalka-1763907433.html
сахалин
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599859994_253:0:1213:720_1920x0_80_0_0_6c3e2c0a691b2576f79d6459006dec66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками

МЧС проводит операцию по спасению 18 человек с оторвавшейся льдины на юге Сахалина

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиСотрудники и спецтехника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России
Сотрудники и спецтехника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Сотрудники и спецтехника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар – РИА Новости. Спасательная операция проводится в воскресенье в Долинском районе Сахалина, информирует пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Сообщение об отрыве льда с рыбаками от с. Стародубское до с. Взморье Долинского района поступило 5 марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области по системе 11. По предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, на место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники МВД и ГИМС Долинского района.
Зимняя рыбалка - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Зимняя рыбалка: без чего не обойтись и где ловить - на реке или озере
15 декабря 2021, 18:42
 
ПроисшествияСахалинРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала