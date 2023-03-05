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На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками
На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками - РИА Новости, 05.03.2023
На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками
Спасательная операция проводится в воскресенье в Долинском районе Сахалина, информирует пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T09:58
2023-03-05T09:58
2023-03-05T09:58
происшествия
сахалин
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар – РИА Новости. Спасательная операция проводится в воскресенье в Долинском районе Сахалина, информирует пресс-служба регионального главка МЧС России. "Сообщение об отрыве льда с рыбаками от с. Стародубское до с. Взморье Долинского района поступило 5 марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области по системе 11. По предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, на место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники МВД и ГИМС Долинского района.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками
МЧС проводит операцию по спасению 18 человек с оторвавшейся льдины на юге Сахалина