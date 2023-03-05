https://ria.ru/20230305/ldina-1855933155.html

На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками

На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками - РИА Новости, 05.03.2023

На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками

Спасательная операция проводится в воскресенье в Долинском районе Сахалина, информирует пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T09:58

2023-03-05T09:58

2023-03-05T09:58

происшествия

сахалин

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599859994_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aaea6c4b6d7f1a0d4de190d39638a7c7.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар – РИА Новости. Спасательная операция проводится в воскресенье в Долинском районе Сахалина, информирует пресс-служба регионального главка МЧС России. "Сообщение об отрыве льда с рыбаками от с. Стародубское до с. Взморье Долинского района поступило 5 марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области по системе 11. По предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, на место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники МВД и ГИМС Долинского района.

https://ria.ru/20211215/rybalka-1763907433.html

сахалин

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)