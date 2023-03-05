https://ria.ru/20230305/latviya-1855945520.html

В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала

В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала - РИА Новости, 05.03.2023

В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала

Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли надпись на русском языке, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на главу министерства... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T12:03

2023-03-05T12:03

2023-03-05T12:05

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли надпись на русском языке, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на главу министерства сообщения Латвии. "По информации министерства сообщения, 4 марта со здания Рижского Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке. Впредь название вокзала будет обозначено только на латышском и английском языках", - говорится в сообщении. Министр сообщения Латвии Янис Витенбергс назвал акцию "символическим и значимым моментом", поскольку, по его словам, "название вокзала на русском языке уже много лет не имело практического значения" и сохраняло лишь "дыхание советской эпохи в самом сердце столицы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рига, латвия