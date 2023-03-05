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В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала - РИА Новости, 05.03.2023
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12:03 05.03.2023 (обновлено: 12:05 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/latviya-1855945520.html
В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала
В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала - РИА Новости, 05.03.2023
В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала
Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли надпись на русском языке, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на главу министерства... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T12:03
2023-03-05T12:05
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли надпись на русском языке, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на главу министерства сообщения Латвии. "По информации министерства сообщения, 4 марта со здания Рижского Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке. Впредь название вокзала будет обозначено только на латышском и английском языках", - говорится в сообщении. Министр сообщения Латвии Янис Витенбергс назвал акцию "символическим и значимым моментом", поскольку, по его словам, "название вокзала на русском языке уже много лет не имело практического значения" и сохраняло лишь "дыхание советской эпохи в самом сердце столицы".
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в мире, рига, латвия
В мире, Рига, Латвия
В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала

Министр Витербергс сообщил о демонтаже надписи на русском языке со здания вокзала в Риге

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал в Риге
Железнодорожный вокзал в Риге - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Железнодорожный вокзал в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли надпись на русском языке, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на главу министерства сообщения Латвии.
"По информации министерства сообщения, 4 марта со здания Рижского Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке. Впредь название вокзала будет обозначено только на латышском и английском языках", - говорится в сообщении.
Министр сообщения Латвии Янис Витенбергс назвал акцию "символическим и значимым моментом", поскольку, по его словам, "название вокзала на русском языке уже много лет не имело практического значения" и сохраняло лишь "дыхание советской эпохи в самом сердце столицы".
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