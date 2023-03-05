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В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала
В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала - РИА Новости, 05.03.2023
В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала
Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли надпись на русском языке, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на главу министерства... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T12:03
2023-03-05T12:03
2023-03-05T12:05
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли надпись на русском языке, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на главу министерства сообщения Латвии. "По информации министерства сообщения, 4 марта со здания Рижского Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке. Впредь название вокзала будет обозначено только на латышском и английском языках", - говорится в сообщении. Министр сообщения Латвии Янис Витенбергс назвал акцию "символическим и значимым моментом", поскольку, по его словам, "название вокзала на русском языке уже много лет не имело практического значения" и сохраняло лишь "дыхание советской эпохи в самом сердце столицы".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, рига, латвия
В Риге сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала
Министр Витербергс сообщил о демонтаже надписи на русском языке со здания вокзала в Риге
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли надпись на русском языке, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье
со ссылкой на главу министерства сообщения Латвии.
"По информации министерства сообщения, 4 марта со здания Рижского Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке. Впредь название вокзала будет обозначено только на латышском и английском языках", - говорится в сообщении.
Министр сообщения Латвии Янис Витенбергс назвал акцию "символическим и значимым моментом", поскольку, по его словам, "название вокзала на русском языке уже много лет не имело практического значения" и сохраняло лишь "дыхание советской эпохи в самом сердце столицы".
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