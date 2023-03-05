https://ria.ru/20230305/kuznets-1855922540.html

Донецкий кузнец сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя

Донецкий кузнец сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя - РИА Новости, 05.03.2023

Донецкий кузнец сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя

Донецкий кузнец Виктор Михалев сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T08:11

2023-03-05T08:11

2023-03-05T08:11

специальная военная операция на украине

общество

мариуполь

донецкая народная республика

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783867990_0:191:2567:1635_1920x0_80_0_0_b1747a74ccb0d34d9605b3d7cd773555.jpg

ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. Звонница сделана из четырех латунных гильз калибра 152 мм. Михалев обрезал их так, чтобы при ударе они издавали звуки разной высоты и на них можно было исполнять колокольные перезвоны. Две стойки звонницы также установлены в гильзы. "Когда были бои в Мариуполе, я специально попросил друзей привести мне такие гильзы. Эти снаряды несли нам гибель, это враги стреляли по нам, возможно, кто-то погиб. Но я решил, что может быть, получится извлечь что-то хорошее из этих гильз", - рассказал РИА Новости Михалев. По его словам, сейчас он подыскивает церковь или часовню, куда можно было бы установить звонницу. Михалев известен на весь мир тем, что использует для своих работ настоящие гильзы, осколки снарядов, которыми украинские войска обстреливают города ДНР, и даже оружие. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230304/kuznets-1855858070.html

https://ria.ru/20230303/donbass-1855526145.html

https://ria.ru/20230301/kuznets-1855241495.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мариуполь, донецкая народная республика, россия, донбасс