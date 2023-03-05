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Донецкий кузнец сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/kuznets-1855922540.html
Донецкий кузнец сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя
Донецкий кузнец сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя - РИА Новости, 05.03.2023
Донецкий кузнец сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя
Донецкий кузнец Виктор Михалев сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T08:11
2023-03-05T08:11
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
донецкая народная республика
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. Звонница сделана из четырех латунных гильз калибра 152 мм. Михалев обрезал их так, чтобы при ударе они издавали звуки разной высоты и на них можно было исполнять колокольные перезвоны. Две стойки звонницы также установлены в гильзы. "Когда были бои в Мариуполе, я специально попросил друзей привести мне такие гильзы. Эти снаряды несли нам гибель, это враги стреляли по нам, возможно, кто-то погиб. Но я решил, что может быть, получится извлечь что-то хорошее из этих гильз", - рассказал РИА Новости Михалев. По его словам, сейчас он подыскивает церковь или часовню, куда можно было бы установить звонницу. Михалев известен на весь мир тем, что использует для своих работ настоящие гильзы, осколки снарядов, которыми украинские войска обстреливают города ДНР, и даже оружие. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230304/kuznets-1855858070.html
https://ria.ru/20230303/donbass-1855526145.html
https://ria.ru/20230301/kuznets-1855241495.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
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общество, мариуполь, донецкая народная республика, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс
Донецкий кузнец сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя

Кузнец из Донбасса Михалев сделал звонницу из гильз калибра 152 миллиметра из Мариуполя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГильзы от крупнокалиберного пулемета на территории воинской части ВСУ в Мариуполе
Гильзы от крупнокалиберного пулемета на территории воинской части ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Гильзы от крупнокалиберного пулемета на территории воинской части ВСУ в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
Звонница сделана из четырех латунных гильз калибра 152 мм. Михалев обрезал их так, чтобы при ударе они издавали звуки разной высоты и на них можно было исполнять колокольные перезвоны. Две стойки звонницы также установлены в гильзы.
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"Когда были бои в Мариуполе, я специально попросил друзей привести мне такие гильзы. Эти снаряды несли нам гибель, это враги стреляли по нам, возможно, кто-то погиб. Но я решил, что может быть, получится извлечь что-то хорошее из этих гильз", - рассказал РИА Новости Михалев.
По его словам, сейчас он подыскивает церковь или часовню, куда можно было бы установить звонницу.
Михалев известен на весь мир тем, что использует для своих работ настоящие гильзы, осколки снарядов, которыми украинские войска обстреливают города ДНР, и даже оружие.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбасс
 
 
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