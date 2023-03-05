https://ria.ru/20230305/kupyansk-1855934949.html

Объект транспортной инфраструктуры в Купянске получил повреждения

Объект транспортной инфраструктуры в Купянске получил повреждения - РИА Новости, 05.03.2023

Объект транспортной инфраструктуры в Купянске получил повреждения

В Купянске получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T10:16

2023-03-05T10:16

2023-03-05T12:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Купянске получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. "Сегодня утром <…> в Купянске поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар", — написал он, не уточнив, что это за объект. На месте работают спасатели, добавил Синегубов.На этой неделе глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что обстановка в районе Купянска накалена, российская армия все больше теснит там противника. По его словам, киевские власти объявили эвакуацию и насильно вывозят из города местных жителей, а их дома отдают силовикам.По информации Минобороны, за сутки 3 марта на Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ, уничтожив около ста украинских военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, в мире, украина