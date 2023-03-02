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Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 02.03.2023 (обновлено: 17:41 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска - РИА Новости, 02.03.2023
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
Киев насильно вывозит людей из Купянска и отдает их жилье украинским силовикам, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:57
2023-03-02T17:41
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев насильно вывозит людей из Купянска и отдает их жилье украинским силовикам, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Накануне военная администрация Купянска объявила об эвакуации детей и маломобильных жителей города. Власти объяснили свое решение, принятое в конце февраля, нестабильной ситуацией в области безопасности. Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением, уточнили в администрации Купянска.Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. За минувшие сутки военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Киев потерял на этом участке линии соприкосновения свыше 50 военнослужащих и два автомобиля.Как сообщил Ганчев в середине февраля, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов Харьковской области.
https://ria.ru/20230228/kupyansk-1854761431.html
https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска

Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил, что боевики ВСУ занимают дома мирных жителей Купянска

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЭвакуация населения из Харьковской области
Эвакуация населения из Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Эвакуация населения из Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев насильно вывозит людей из Купянска и отдает их жилье украинским силовикам, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это все обернется. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан", — подчеркнул собеседник агентства.
Накануне военная администрация Купянска объявила об эвакуации детей и маломобильных жителей города. Власти объяснили свое решение, принятое в конце февраля, нестабильной ситуацией в области безопасности. Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.
Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением, уточнили в администрации Купянска.
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Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. За минувшие сутки военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Киев потерял на этом участке линии соприкосновения свыше 50 военнослужащих и два автомобиля.
Как сообщил Ганчев в середине февраля, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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