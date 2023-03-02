https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html

Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска

Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска - РИА Новости, 02.03.2023

Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска

Киев насильно вывозит людей из Купянска и отдает их жилье украинским силовикам, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:57

2023-03-02T15:57

2023-03-02T17:41

харьковская область

вооруженные силы украины

в мире

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815822202_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_b98631d718aedf2841cc9dc6c9159cd4.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев насильно вывозит людей из Купянска и отдает их жилье украинским силовикам, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Накануне военная администрация Купянска объявила об эвакуации детей и маломобильных жителей города. Власти объяснили свое решение, принятое в конце февраля, нестабильной ситуацией в области безопасности. Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением, уточнили в администрации Купянска.Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. За минувшие сутки военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Киев потерял на этом участке линии соприкосновения свыше 50 военнослужащих и два автомобиля.Как сообщил Ганчев в середине февраля, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов Харьковской области.

https://ria.ru/20230228/kupyansk-1854761431.html

https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

харьковская область, вооруженные силы украины, в мире