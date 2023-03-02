https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска - РИА Новости, 02.03.2023
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
Киев насильно вывозит людей из Купянска и отдает их жилье украинским силовикам, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:57
2023-03-02T15:57
2023-03-02T17:41
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев насильно вывозит людей из Купянска и отдает их жилье украинским силовикам, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Накануне военная администрация Купянска объявила об эвакуации детей и маломобильных жителей города. Власти объяснили свое решение, принятое в конце февраля, нестабильной ситуацией в области безопасности. Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением, уточнили в администрации Купянска.Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. За минувшие сутки военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Киев потерял на этом участке линии соприкосновения свыше 50 военнослужащих и два автомобиля.Как сообщил Ганчев в середине февраля, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов Харьковской области.
https://ria.ru/20230228/kupyansk-1854761431.html
https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил, что боевики ВСУ занимают дома мирных жителей Купянска
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев насильно вывозит людей из Купянска и отдает их жилье украинским силовикам, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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"Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это все обернется. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан", — подчеркнул собеседник агентства.
Накануне военная администрация Купянска объявила об эвакуации детей и маломобильных жителей города. Власти объяснили свое решение, принятое в конце февраля, нестабильной ситуацией в области безопасности. Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.
Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением, уточнили в администрации Купянска.
Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск
Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. За минувшие сутки военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. Киев
потерял на этом участке линии соприкосновения свыше 50 военнослужащих и два автомобиля.
Как сообщил Ганчев в середине февраля, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов Харьковской области
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Многие в Купянске поддерживают Россию, рассказал местный житель