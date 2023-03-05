https://ria.ru/20230305/krym-1855919564.html
Американский журналист объяснил глупость идеи лишить Россию Крыма
Американский журналист объяснил глупость идеи лишить Россию Крыма - РИА Новости, 05.03.2023
Американский журналист объяснил глупость идеи лишить Россию Крыма
Западная идея об "освобождении" Крыма от России глупа и абсурдна, заявил американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T06:51
2023-03-05T06:51
2023-03-05T08:44
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Западная идея об "освобождении" Крыма от России глупа и абсурдна, заявил американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано.Он также назвал обращение Путина к Думе 21 февраля одним из самых рациональных выступлений главы государства за последнее время. По словам Наполитано, российский лидер знает, что за конфликтом на Украине стоит Запад. При этом, подчеркнул журналист, этот факт "известен нам всем". В частности, одним из факторов усугубления украинского кризиса стало расширение блока НАТО, пояснил Наполитано.Многие политики, эксперты и аналитики говорили, что Запад в отношениях с Москвой пересек несколько красных черт, которые привели к конфликту на Украине. Так, например, экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн на заседании Совета Безопасности ООН указывал, что предпосылкой к кризису послужило нарушение обещания США о нерасширении НАТО.
https://ria.ru/20230303/raskrytie-1855514142.html
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в мире, россия, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), нато, оон
В мире, Россия, Украина, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, ООН
Американский журналист объяснил глупость идеи лишить Россию Крыма
Журналист из США Эндрю Наполитано назвал абсурдной идею Запада лишить Россию Крыма