https://ria.ru/20230305/krym-1855919564.html

Американский журналист объяснил глупость идеи лишить Россию Крыма

Американский журналист объяснил глупость идеи лишить Россию Крыма - РИА Новости, 05.03.2023

Американский журналист объяснил глупость идеи лишить Россию Крыма

Западная идея об "освобождении" Крыма от России глупа и абсурдна, заявил американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T06:51

2023-03-05T06:51

2023-03-05T08:44

в мире

россия

украина

сша

центральное разведывательное управление (цру)

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_35c9e62c36261b51e8977a05e4702b4e.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Западная идея об "освобождении" Крыма от России глупа и абсурдна, заявил американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано.Он также назвал обращение Путина к Думе 21 февраля одним из самых рациональных выступлений главы государства за последнее время. По словам Наполитано, российский лидер знает, что за конфликтом на Украине стоит Запад. При этом, подчеркнул журналист, этот факт "известен нам всем". В частности, одним из факторов усугубления украинского кризиса стало расширение блока НАТО, пояснил Наполитано.Многие политики, эксперты и аналитики говорили, что Запад в отношениях с Москвой пересек несколько красных черт, которые привели к конфликту на Украине. Так, например, экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн на заседании Совета Безопасности ООН указывал, что предпосылкой к кризису послужило нарушение обещания США о нерасширении НАТО.

https://ria.ru/20230303/raskrytie-1855514142.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), нато, оон