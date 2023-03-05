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КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи - РИА Новости, 05.03.2023
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01:07 05.03.2023 (обновлено: 01:50 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/kndr-1855908857.html
КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи
КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи - РИА Новости, 05.03.2023
КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи
Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T01:07
2023-03-05T01:50
в мире
сша
южная корея
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
антониу гутерреш
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность на полуострове."ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения, которые чрезвычайно накаляют обстановку на Корейском полуострове и безответственно повышают уровень конфронтации", - говорится в заявлении Ким Сон Гёна, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).Ранее Ким Сон Ген выразил протест из-за призывов генсека ООН Антониу Гутерреша к Пхеньяну воздержаться от провокаций на Корейском полуострове, а также обвинил его в игнорировании действий Южной Кореи и США. Замглавы МИД КНДР отметил, что Пхеньян неоднократно советовал Гутеррешу оставаться верным его долгу и сохранять справедливость, а также беспристрастность.Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск МБР.Помощник генсека по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари на заседании СБ ООН заявил, что Гутерреш решительно осудил пуск очередной баллистической ракеты КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий. По словам Хиари, запуски, осуществленные без предупреждения, представляют серьезную опасность для международной гражданской авиации и морских перевозок.Южная Корея, Япония и США 22 февраля провели учения по противоракетной обороне 22 февраля в Японском море. В тот же день Южная Корея и США в Пентагоне провели командно-штабные учения по управлению средствами расширенного сдерживания и договорились вскоре провести еще один раунд. В четверг 23 февраля участники учений должны были посетить базу американских атомных подлодок на юго-восточном побережье США. Также сообщалось, что в совместных учениях ВВС Сеула и Вашингтона в феврале участвовали американские стратегические бомбардировщики, а в марте для участия в учениях на Корейский полуостров может вновь прибыть американский атомный авианосец.
https://ria.ru/20170613/1496406659.html
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сша
южная корея
кндр (северная корея)
пхеньян
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в мире, сша, южная корея, оон, кндр (северная корея), пхеньян, антониу гутерреш, министерство обороны сша
В мире, США, Южная Корея, ООН, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Антониу Гутерреш, Министерство обороны США
КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

МИД КНДР призвал ООН потребовать немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ
Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность на полуострове.
"ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения, которые чрезвычайно накаляют обстановку на Корейском полуострове и безответственно повышают уровень конфронтации", - говорится в заявлении Ким Сон Гёна, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
Жители Пхеньяна с флагами КНДР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.06.2017
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Ранее Ким Сон Ген выразил протест из-за призывов генсека ООН Антониу Гутерреша к Пхеньяну воздержаться от провокаций на Корейском полуострове, а также обвинил его в игнорировании действий Южной Кореи и США. Замглавы МИД КНДР отметил, что Пхеньян неоднократно советовал Гутеррешу оставаться верным его долгу и сохранять справедливость, а также беспристрастность.
Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск МБР.
Помощник генсека по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари на заседании СБ ООН заявил, что Гутерреш решительно осудил пуск очередной баллистической ракеты КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий. По словам Хиари, запуски, осуществленные без предупреждения, представляют серьезную опасность для международной гражданской авиации и морских перевозок.
Южная Корея, Япония и США 22 февраля провели учения по противоракетной обороне 22 февраля в Японском море. В тот же день Южная Корея и США в Пентагоне провели командно-штабные учения по управлению средствами расширенного сдерживания и договорились вскоре провести еще один раунд. В четверг 23 февраля участники учений должны были посетить базу американских атомных подлодок на юго-восточном побережье США. Также сообщалось, что в совместных учениях ВВС Сеула и Вашингтона в феврале участвовали американские стратегические бомбардировщики, а в марте для участия в учениях на Корейский полуостров может вновь прибыть американский атомный авианосец.
Флаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
МИД КНДР предупредил США о последствиях враждебных действий
24 февраля, 08:48
 
В миреСШАЮжная КореяООНКНДР (Северная Корея)ПхеньянАнтониу ГутеррешМинистерство обороны США
 
 
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