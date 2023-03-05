https://ria.ru/20230305/kndr-1855908857.html

КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи - РИА Новости, 05.03.2023

КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T01:07

2023-03-05T01:07

2023-03-05T01:50

в мире

сша

южная корея

оон

кндр (северная корея)

пхеньян

антониу гутерреш

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность на полуострове."ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения, которые чрезвычайно накаляют обстановку на Корейском полуострове и безответственно повышают уровень конфронтации", - говорится в заявлении Ким Сон Гёна, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).Ранее Ким Сон Ген выразил протест из-за призывов генсека ООН Антониу Гутерреша к Пхеньяну воздержаться от провокаций на Корейском полуострове, а также обвинил его в игнорировании действий Южной Кореи и США. Замглавы МИД КНДР отметил, что Пхеньян неоднократно советовал Гутеррешу оставаться верным его долгу и сохранять справедливость, а также беспристрастность.Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск МБР.Помощник генсека по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари на заседании СБ ООН заявил, что Гутерреш решительно осудил пуск очередной баллистической ракеты КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий. По словам Хиари, запуски, осуществленные без предупреждения, представляют серьезную опасность для международной гражданской авиации и морских перевозок.Южная Корея, Япония и США 22 февраля провели учения по противоракетной обороне 22 февраля в Японском море. В тот же день Южная Корея и США в Пентагоне провели командно-штабные учения по управлению средствами расширенного сдерживания и договорились вскоре провести еще один раунд. В четверг 23 февраля участники учений должны были посетить базу американских атомных подлодок на юго-восточном побережье США. Также сообщалось, что в совместных учениях ВВС Сеула и Вашингтона в феврале участвовали американские стратегические бомбардировщики, а в марте для участия в учениях на Корейский полуостров может вновь прибыть американский атомный авианосец.

https://ria.ru/20170613/1496406659.html

https://ria.ru/20230224/kndr-1854080329.html

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, сша, южная корея, оон, кндр (северная корея), пхеньян, антониу гутерреш, министерство обороны сша