https://ria.ru/20230305/kitay-1855939368.html

В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности

В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности - РИА Новости, 05.03.2023

В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности

Правительство Китая намерено упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе в свете того, что всегда быть готовыми к... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:06

2023-03-05T11:06

2023-03-05T11:06

в мире

китай

пекин

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Правительство Китая намерено упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе в свете того, что всегда быть готовыми к худшему сценарию, следует из опубликованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны на 2023 год. "Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектоники безопасности обеспечить новую архитектонику развития", - отмечается в документе, обнародованном на открытии парламентской сессии. Отмечается также необходимость "всегда быть готовыми к худшему сценарию, придерживаться курса на одновременное решение как поверхностных, так и глубинных проблем, а также на предотвращение рисков как в текущее время, так и в долгосрочной перспективе, усиливать работу по формированию механизмов предупреждения и контроля рисков, а также по наращиванию соответствующего потенциала, принимать строгие и тщательные меры по предотвращению системных рисков безопасности". Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.

https://ria.ru/20230305/mir-1855669966.html

китай

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей