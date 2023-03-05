Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/kitay-1855939368.html
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности - РИА Новости, 05.03.2023
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности
Правительство Китая намерено упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе в свете того, что всегда быть готовыми к... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T11:06
2023-03-05T11:06
в мире
китай
пекин
всекитайское собрание народных представителей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:168:2954:1830_1920x0_80_0_0_d24a196fdf810d0366b53e00ec7baa9f.jpg
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Правительство Китая намерено упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе в свете того, что всегда быть готовыми к худшему сценарию, следует из опубликованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны на 2023 год. "Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектоники безопасности обеспечить новую архитектонику развития", - отмечается в документе, обнародованном на открытии парламентской сессии. Отмечается также необходимость "всегда быть готовыми к худшему сценарию, придерживаться курса на одновременное решение как поверхностных, так и глубинных проблем, а также на предотвращение рисков как в текущее время, так и в долгосрочной перспективе, усиливать работу по формированию механизмов предупреждения и контроля рисков, а также по наращиванию соответствующего потенциала, принимать строгие и тщательные меры по предотвращению системных рисков безопасности". Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.
https://ria.ru/20230305/mir-1855669966.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_326:77:2954:2048_1920x0_80_0_0_ea964c56bc530742210506be08e23516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности

Доклад: Китай упрочит нацбезопасность, что всегда быть готовым к худшему сценарию

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Правительство Китая намерено упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе в свете того, что всегда быть готовыми к худшему сценарию, следует из опубликованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны на 2023 год.
"Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектоники безопасности обеспечить новую архитектонику развития", - отмечается в документе, обнародованном на открытии парламентской сессии.
Отмечается также необходимость "всегда быть готовыми к худшему сценарию, придерживаться курса на одновременное решение как поверхностных, так и глубинных проблем, а также на предотвращение рисков как в текущее время, так и в долгосрочной перспективе, усиливать работу по формированию механизмов предупреждения и контроля рисков, а также по наращиванию соответствующего потенциала, принимать строгие и тщательные меры по предотвращению системных рисков безопасности".
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
"Проигрывают во всем": давний союзник США засматривается на Китай
08:00
 
В миреКитайПекинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала