https://ria.ru/20230305/kitay-1855939368.html
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности - РИА Новости, 05.03.2023
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности
Правительство Китая намерено упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе в свете того, что всегда быть готовыми к... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T11:06
2023-03-05T11:06
2023-03-05T11:06
в мире
китай
пекин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Правительство Китая намерено упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе в свете того, что всегда быть готовыми к худшему сценарию, следует из опубликованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны на 2023 год. "Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектоники безопасности обеспечить новую архитектонику развития", - отмечается в документе, обнародованном на открытии парламентской сессии. Отмечается также необходимость "всегда быть готовыми к худшему сценарию, придерживаться курса на одновременное решение как поверхностных, так и глубинных проблем, а также на предотвращение рисков как в текущее время, так и в долгосрочной перспективе, усиливать работу по формированию механизмов предупреждения и контроля рисков, а также по наращиванию соответствующего потенциала, принимать строгие и тщательные меры по предотвращению системных рисков безопасности". Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.
https://ria.ru/20230305/mir-1855669966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности
Доклад: Китай упрочит нацбезопасность, что всегда быть готовым к худшему сценарию
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Правительство Китая намерено упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе в свете того, что всегда быть готовыми к худшему сценарию, следует из опубликованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны на 2023 год.
"Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектоники безопасности обеспечить новую архитектонику развития", - отмечается в документе, обнародованном на открытии парламентской сессии.
Отмечается также необходимость "всегда быть готовыми к худшему сценарию, придерживаться курса на одновременное решение как поверхностных, так и глубинных проблем, а также на предотвращение рисков как в текущее время, так и в долгосрочной перспективе, усиливать работу по формированию механизмов предупреждения и контроля рисков, а также по наращиванию соответствующего потенциала, принимать строгие и тщательные меры по предотвращению системных рисков безопасности".
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине
в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.
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