https://ria.ru/20230305/kherson-1855936548.html

Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном три гаубицы ВСУ

Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном три гаубицы ВСУ - РИА Новости, 05.03.2023

Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном три гаубицы ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили ночью три гаубицы украинских войск – Д-30, "Гвоздика" и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий под... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T10:38

2023-03-05T10:38

2023-03-05T10:38

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсон

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью три гаубицы украинских войск – Д-30, "Гвоздика" и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе Ромашково артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, один раненый. В районе населенного пункта Днепровское уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, там потери пять погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне в районе поселка Благовещенское, входящего в херсонскую городскую агломерацию, "артиллерийским огнем уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 3 погибших военных ВСУ, 5 раненых".

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф