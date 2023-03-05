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Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном три гаубицы ВСУ
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном три гаубицы ВСУ - РИА Новости, 05.03.2023
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном три гаубицы ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили ночью три гаубицы украинских войск – Д-30, "Гвоздика" и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий под... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:38
2023-03-05T10:38
2023-03-05T10:38
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью три гаубицы украинских войск – Д-30, "Гвоздика" и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе Ромашково артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, один раненый. В районе населенного пункта Днепровское уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, там потери пять погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне в районе поселка Благовещенское, входящего в херсонскую городскую агломерацию, "артиллерийским огнем уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 3 погибших военных ВСУ, 5 раненых".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсон, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном три гаубицы ВСУ
Артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном украинские гаубицы Д-30, "Гвоздика" и "Мста-Б"
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью три гаубицы украинских войск – Д-30, "Гвоздика" и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью в районе Ромашково артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, один раненый. В районе населенного пункта Днепровское уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, там потери пять погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, накануне в районе поселка Благовещенское, входящего в херсонскую городскую агломерацию, "артиллерийским огнем уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 3 погибших военных ВСУ, 5 раненых".